España: El Atlético de Madrid da un paso al frente y pide que se investigue el Barçagate

Javier Tebas habló sobre el Barçagate y el presidente de la Liga habló sobre la intención del Atlético de que los clubes realizasen un comunicado conjunto acerca de lo sucedido en torno al club azulgrana. El comunicado conjunto no se produjo y el Atlético quiso aclarar varias cosas al respecto. “No nos hemos manifestado antes porque Miguel Ángel quería convencer al resto de clubes de la necesidad de emitir un comunicado común que mostrara la unidad de todos los clubes ante un asunto muy grave que nos afecta a todos en conjunto. No se trata de ir cada uno por su cuenta ni de gestos de cara a la galería sino de demostrar que estamos unidos. No ha sido posible y creemos que es un error”, señaló el club del Cívitas Metropolitano.

El Atlético, además, considera que lo sucedido es algo muy grave y entiende que se debe actuar en consecuencia: “Nuestra postura es muy clara: es un tema muy grave y por el bien de nuestro fútbol se debe investigar y aclarar completamente”. El club rojiblanco, por tanto, tiene una posición muy clara al respecto.

El Atlético sigue así a las distintas reacciones que se han ido produciendo a lo largo de la jornada. A primera hora de la mañana fue el Sevilla el que, a través de un comunicado, se mostraba “indignado” y pedía “llegar al fondo del asunto, algo absolutamente necesario”. Horas más tarde, era el Espanyol el que reclamaba «celeridad» y «ejemplaridad» en el caso, ya que “pone en riesgo la reputación de nuestro fútbol a nivel internacional”. Finalmente, el propio Javier Tebas apuntó que «hay suficientes indicios para poner una denuncia y para seguir invertigando» e incluso apuntó que Joan Laporta debería dimitir si no daba una explicaciones claras del caso.

