España Campeonas al imponerse a Inglaterra 1-0 en la gran final del Mundial de Fútbol Femenino 2023

Un gol de Olga Carmona da a España la primera estrella de su historia. Jenni falló el penalti del 2-0. Éxito tremendo del fútbol español.

España es campeona del mundo. Lo logró, ya no es un sueño. La Selección tiene su estrella. Una nueva, esta vez el fútbol femenino español terminó de coronarse. Ocho años después de debutar en un Mundial, tocaba el cielo con las manos. La gloria era suya. Se lo merecieron, por los años de trabajo en la sombra cuando nadie confiaba en su talento. Y es que calidad y talento tienen a raudales. Así lo demostraron en la final ante una todopoderosa Inglaterra. Fueron capaces de tomarse la revancha de la Eurocopa de hace un año. Y lo hicieron a lo grande, en un Mundial y siendo mucho mejores. Vilda le ganó la batalla a Sarina. Jenni a Hemp. Aitana a Walsh. Pero fue Olga Carmona, como en semifinales, la que con un golazo dio la gloria a La Roja para la eternidad.

España jugaba el partido de su vida. Lo que pasó en el hotel en las horas previas al choque, esa visita inesperada de las familias, ya hizo salir a la Selección con todo a favor. Tras la habitual charla de Jorge Vilda, esta vez acompañado por Luis Rubiales, hubo una sorpresa mayúscula. Se abrió la puerta corredera y allí estaban todos los familiares. Fueron momentos únicos. De lágrimas, de abrazos, de emociones a flor de piel. Ese sentimiento único se trasladó al campo. No fueron sólo once las que saltaron al césped ante las inglesas, fueron esas 23 y muchos más. Fue todo un país. Y es que había unos mil aficionados de La Roja por los 20.000 ingleses. Ellas también tuvieron de entrada el esférico, cosa rara.

Presionaban tan arriba que España probó suerte al contragolpe, buscando a Salma, la gran referencia esta vez jugando de 9. De una portería a otra. Así se jugaron los primeros locos minutos. La siguiente opción fue de Hemp, que tras un despiste defensivo probó a Cata. Pero fue empezar a aparecer las jugonas y que España fuera España. Las Aitana, Jenni, Tere y compañía querían el balón, sabían que por ahí podía llegar el premio. También Mariona, a la que si no le llegaba la pelota bajaba hasta el área para empezar la jugada.

Inglaterra, cuando llegaba, daba miedo. Incluso triangulaba para que Russo hiciera de las suyas ante las españolas. Era golpe tras golpe, de un lado para el otro. Las de Sarina lo hacían con más verticalidad. Daly centró a Hemp y su disparo letal se fue al poste. Alivio para España, que se compuso para en la siguiente jugada un centro de Olga se paseara por el área chica sin que Salma -primero- y finalmente Alba pudieran rematar entre los tres palos.

El bajón de ritmo vino bien a la Selección y le permitió hacer su tiqui-taca particular. En el siguiente zarpazo abrió el marcador. Todo comenzó en un robo de Aitana a Bronze, que se la dio a Tere, para que la gallega abriera a la banda izquierda hacia Mariona. La del Barça vio desdoblarse a Olga, que optó por cruzarla al fondo de la red de la portería de Earps. Otro gol de la sevillana, la capitana improvisada en esta final del Mundial. El paso adelante de La Roja trajo la locura, pero también la calma. Las de Vilda comenzaron a jugar mejor que nunca. Parte de la presión se la quitaron celebrando con la jugadora del Real Madrid tras el histórico tanto. Estaba pasando algo extraordinario, merecía la pena celebrarlo. Incluso pudieron acabar con el 2-0 antes del descanso, ya que un remate de Salma -a pase de Ona- se fue por poco.

Sarina tocó el banquillo y metió a dos jugadoras con poderío ofensivo. Kelly y James al campo para, sobre todo esta última, dar guerra a Ona. La batalla se preveía dura. Y quedaban unos 45′ sin respiración. Hemp seguía siendo la enemiga máxima de las españolas. Buscando las cosquillas sin parar. Eso era demasiado arriesgado. Se trataba de la final de un Mundial, aunque para La Roja estaba siendo lo fácil que siempre había soñado. Vilda vio dos de James y lo arregló metiendo a Oihane y quitando a Alba. Un movimiento arriesgado, de esos con los que Vilda se está coronando en este Mundial.

El VAR entró en acción tras una mano de Walsh en el área. Minutos largos de incertidumbre y parón cuando España volvía a tener por completo el control del juego. Esto podía pasar factura buena o mala. Se pitó penalti y Jenni se fue directa, no tanto cuando se dispuso a tirarlo flojo y centrado. Un caramelito para Earps. Debió ser repetido, ya que la meta estaba por delante de la línea cuando se dispuso a lanzarlo. Pero esta vez el VAR no ayudó. Las inglesas se vinieron arriba, era su momento. Por suerte estaba Cata para mantener a flote a sus compañeras. A eso se le añadió la lesión de Laia. Ivana entraba en acción. Una de ellas en un tiro por alto de James. El partido se alargó pero a España no le importó, fueron Jenni, Salma, Ona, Oihane e incluso Paredes las que siguieron buscando el segundo. El de la tranquilidad.

Los 77.784 espectadores congregados en el Stadium de Australia vibraron con Inglaterra, vibraron en España. El fútbol femenino volvió a demostrar de la calidad que tiene. Puro espectáculo, pura pasión. Y con esa pasión tan española se lleva a nuestras tierras el primer Mundial de su historia. Era realidad. España es campeona del mundo. Un premio merecido para esta 23 luchadoras, también para Vilda y su staff. El sufrimiento está hoy en el olvido. Ha merecido la pena, habéis tocado la gloria. Y con mucho arte. Gracias.

Cambios

Lauren James (45′, Alessia Russo), Chloe Kelly (45′, Rachel Daly), Oihane Hernández (59′, Alba Redondo), Ivana Andrés (72′, Laia Codina), Bethany England (86′, Ella Toone), Alexia Putellas (89′, Mariona Caldentey)

Goles

1-0, 28′: Olga Carmona

Tarjetas

Arbitro: Tori Penso

Arbitro VAR: Tatiana Guzman, Pol van Boekel

Lauren Hemp (54′,Amarilla) Salma Paralluelo (77′,Amarilla)

