Espacio recuperado causa disputa en el este de Barquisimeto

Habitantes de Fundalara y la Rosaleda han venido denunciando ante las cámaras de Somos tv y Noticias Barquisimeto, la supuesta invención y construcción ilegal de un vivero en las adyacencias de la quebrada de aguas fluviales de la la zona, ante esta situación el propietario del espacio señala que fue adquirido por comodato desde hace más de tres años por medio de un proyecto que le presentó a la Alcaldía de Barquisimeto para recuperar los espacios verdes de la zona.

Diferentes árboles frutales y de ornato se ha sembrado en la zona

Rafael Vásquez, ingeniero y viverista señala que desde hace 4 años a raíz de la enfermedad de su esposa se mudo a la zona a vivir en la casa de su hija, al ver que el espacio estaba perdido, utilizado por maleantes de la zona y como basurero, comenzó a gestionar los diferentes permisos para desarrollar un proyecto ambiental para lograr su recuperación.

“ A mis 77 años no puedo estar sin hacer nada, el área estaba descuidada, busqué toda la información necesaria y me fui a conversar con Luis Jonás Reyes Flores, quien bajo un acuerdo de trabajo y de mantener la zona limpia me dio la oportunidad de emprender mi proyecto.” Aseguró Mendez, propietario del vivero de la Rosaleda.

Para ese momento, iniciaban el desarrollo de una de las líneas de gestión del alcalde Reyes, donde se le dio prioridad a la recuperación del parque el Cardenalito e incluso se realizó por fases con el fin de convertir la zona en un espacio turístico y comercial para el disfrute de propios y visitantes.

Vasquéz resaltó, que desde hace tres años ha levantado el negocio con sacrificio, se ha encargado del mantenimiento y ornato y siembra de árboles frutales. “ Esto funcionaba como basurero, incluso yo levanté las rejas que estaban deterioradas y tengo todo en regla para que sea del conocimiento de los vecinos.”

Más de tres años tiene el vivero funcionando en la zona

Señaló que, en ningún momento su intención ha sido generar molestias. “ La idea es que sea un ganar, ganar para todos, es por ello que hago un llamado para que nos reunamos en asamblea y discutir algunas propuestas que permitirán recuperar el espacio de la quebrada en su totalidad.”

Propuesta para la zona

Por último se corroboró que entre la propuesta principal que tiene para discutir con los vecinos sería luchar por el embaulamiento de la quebrada. “ La idea es luchar por el beneficio de la comunidad pero eso solo se logra con la fuerza de todos los vecinos.”

Zuleydy Márquez / Noticias Barquisimeto