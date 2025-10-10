Esgrima masculina de Venezuela por puntos en torneo de Split, Croacia

Francisco y Jesús Limardo además de Grabiel Lugo buscaran en espada masculina sumar puntos en el ranking.

Los esgrimistas venezolanos Francisco y Jesús Limardo además de Grabiel Lugo subirán a la pedana del Torneo Satélite de espada masculina que se llevará a cabo desde el 11 al 12 de octubre en Split, Croacia, para afianzar su presencia en el circuito mundial así como sumar puntos al ranking de la Federación Internacional de Esgrima.

Este torneo en su categoría senior enfrentará a los criollos en la modalidad individual contra referentes de países como Bélgica, Bulgaria, Canadá, Chile, Croacia, Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, Italia y Ucrania.

Uno de los rivales más temibles de la competencia será el tirador ucraniano Román Svichkar,medallista de bronce en el Mundial de Wuhi, China 2018, y mejor espadista en el Campeonato Europeo de junio pasado al vencer 15-11 al italiano Matteo Galassi.

El bolivarense Francisco llega al torneo en el puesto 64 de la clasificación con 26.250, su hermano Jesús marcha la 69 con 25.250 y Lugo ocupa el peldaño 101 con 16.625.

La competencia inicia este sábado a las 2:00 p.m. (hora de Venezuela) con el desarrollo de la ronda de clasificación de grupos para tener a los espadistas que combatirán en la eliminación directa.

