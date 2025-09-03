Escuelas de Lara listas para el inicio del Año Escolar: «La meta 100 % Escolaridad»

La Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del estado Lara, Mirna Vies, confirmó que las 2119 instituciones educativas de la región, están en plena articulación y listas para el inicio del año escolar 2025-2026. Además destacó que se le han dado las acreditaciones y certificados de estudios a los niños y jóvenes que regresaron al país a través del Plan Vuelta a la Patria. La iniciativa del Gobierno Nacional busca facilitar su reincorporación al sistema educativo venezolano, otorgándoles sus certificados en los distintos niveles de educación para que puedan continuar con su formación académica.

La secretaria de Educación, Cultura y Deporte, Mirna Vies, en entrevista con el equipo de Noticias Barquisimeto c destacó que este proceso, aunque ha sido lento, es crucial para recuperar la matrícula escolar que se vio afectada por la diáspora. «Hoy ya están con sus certificados en los diferentes niveles de educación, y hay un programa que se articula directo con las instituciones universitarias», señaló Vies.

Secretaria de Educación, Cultura y Deporte, Mirna Vies

Según Vies, la preparación de las escuelas comenzó con una jornada de embellecimiento y desmalezamiento, con un enfoque inicial en los municipios de Iribarren, Torres y Crespo, y priorizando los centros de educación inicial. «Las instituciones presentan su mejor rostro, con un proceso de rehabilitación riguroso», aseguró. Este trabajo va más allá de la fachada, ya que se verifica la escuela «en sí, por dentro y continuar profundizando».

Programa de Alimentación Escolar

La secretaria también se refirió al Programa de Alimentación Escolar (PAE), destacando una reunión reciente para garantizar que todos los comedores escolares estén activos desde el primer día de clases. «La instrucción de nuestro gobernador es que prioricemos la atención al funcionamiento de los comedores escolares», afirmó Vies, enfatizando el trabajo conjunto con el gobernador del estado Lara desde el inicio de su gestión.

Vies describió el inicio del año escolar como una «gran fiesta pedagógica», enmarcada en el plan académico «100 % Escolaridad». Vies hizo un llamado a los padres, niños y adolescentes a «regresar a nuestras escuelas».

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto