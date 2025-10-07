Escuela de locución Juan Manuel Laguardia llega al Zulia para su primer curso de locución profesional

Maracaibo se prepara para recibir a una de las instituciones más prestigiosas en el ámbito de la formación comunicacional. La Escuela de Locución para las Américas y el Caribe (ELAC), bajo la dirección del reconocido locutor y actor Juan Manuel Laguardia “Fullchola”, anuncia con entusiasmo la apertura de su primera cohorte del Curso Profesional Universitario de Locución en el estado Zulia.

Avalado por la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa (UCSAR) y el Instituto para Altos Estudios Universidad de Postgrados (IAEL), instituciones de la ciudad de Caracas, este programa cuenta con certificación nacional e internacional, lo que garantiza una sólida base académica y un reconocimiento profesional de alto nivel.

El curso iniciará el 1º de noviembre y se extenderá hasta 7 de diciembre, con una duración total de 120 horas académicas distribuidas en jornadas intensivas los sábados y domingos. Su diseño combina formación teórica, entrenamiento práctico en cabina y desarrollo de habilidades de proyección vocal, dicción, interpretación y dominio escénico, bajo la guía de instructores experimentados y figuras destacadas de la radiodifusión.

Con un costo de inversión de $220 USD, el curso ofrece una oportunidad accesible y de gran valor académico para quienes desean profesionalizar su voz, ampliar su perfil laboral o abrirse camino en medios de comunicación, doblaje, publicidad y producción audiovisual.

Las inscripciones ya están abiertas, y los cupos son limitados.

Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al 0414-3134218 y formar parte de esta primera generación de Locutores Profesionales Certificados de la ELAC en el Zulia.

Porque la voz no solo comunica: inspirar, emocionar y conectar también se aprende.

Hender «Vivo» González