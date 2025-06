Escándalo mundial en el atletismo: Turquía ‘compra’ a golpe de talonario a tres medallistas olímpicos Jamaicanos

El país otomano, que en su momento ‘fichó’ a muchos fondistas kenianos y etíopes, ha cambiado de táctica y apuesta ahora por el talento de la isla antillana.

El atletismo mundial tiene un problema. El cambio de nacionalidad suele ser habitual en todas las disciplinas deportivas pero cuando se produce a golpe de talonario porque la normativa vigente así lo permite no cabe duda de que entramos en otra dimensión. Es el caso de World Athletics (WA), que lleva demasiado tiempo mirando hacia otro lado ante el incesante mercadeo de algunos países que buscan el talento que no tienen en los países del Tercer Mundo.

El último caso va a levantar ampollas porque afecta de lleno a uno de los gigantes del atletismo mundial: Jamaica. El asunto es que Turquía quiere ganar medallas en el deporte olímpico por excelencia en los Juegos de Los Ángeles 2028 y se ha fijado en la infinita cantera de la isla antillana, que además ha empezado a destacar en los lanzamientos.

Según informa SportMax, los atletas que al parecer han aceptado la suculenta oferta del país otomano son Roje Stona, vigente campeón olímpico de lanzamiento de disco, y Rajindra Campbell, bronce en lanzamiento de peso en París 2024. Ambos habrían pedido ya a WA el cambio de nacionalidad.

A ellos se pueden sumar Jaydon Hibbert, campeón mundial sub’20 de triple salto y uno de los talentos más notables de la especialidad, y Wayne Pinnock, subcampeón olímpico de longitud en París 2024. Y ni siquiera es descartable que se sumen más atletas en una desbandada que puede ser histórica porque, de momento, hablamos de tres de los seis medallistas olímpicos de Jamaica en los Juegos del pasado año.

El propio ministro de Deportes de Turquía, Onder Ozbilen, ha confirmado el cambio de nacionalidad de Stona y Campbell a la televisión jamaicana: «Habrá un proyecto para ellos, una inversión, serán nuestros embajadores».

La pelota en el tejado de World Athletics

La oferta incluye un bonus inicial de medio millón de euros, un generoso sueldo mensual y los estratosféricos premios que ofrece Turquía a sus medallistas olímpicos, que están entre los más altos del planeta. En París 2024, sin ir más lejos, recompensó con 531.000 dólares un oro, 313.000 una plata y 157.000 un bronce.

Turquía, eso sí, tiene el tiempo en contra porque WA exige que pasen tres años entre el cambio de nacionalidad y el debut internacional de un atleta representando a su nuevo país y quedan apenas tres semanas para que falten tres años hasta la inauguración de los Juegos de Los Ángeles el 14 de julio de 2028.

Los atletas deben además demostrar arraigo en su nuevo país durante esos tres últimos años antes de competir. El campeón olímpico de triple salto Jordan Díaz, por ejemplo, no competía con Cuba desde el Mundial de Doha de 2019 pero no pudo debutar con España hasta el Europeo de Roma de 2024 porque no fijó su residencia en nuestro país hasta 2021.

Falta saber, y este dato es muy relevante, qué dice la Unidad de Integridad de WA sobre este caso porque la normativa vigente obliga a comunicar cualquier acuerdo de carácter económico o cualquier otra contraprestación siempre que hay un cambio de nacionalidad. En base a eso, WA decide si da luz verde a la petición.

El chasco olímpico de Abeylegesse

Turquía lleva mucho tiempo fichando atletas de otros países pero hasta ahora casi no se había fijado en Jamaica como potencial cantera de sus ambiciones atléticas -sí captó en 2015 a dos velocistas menores como Emre Zafer Barnes y Jak Ali Harvey-. Sobre todo había apostado por fondistas etíopes y kenianos a los que cambiaba el nombre para que sonaran más ‘otomanos’.

Gracias a esa apuesta logró numerosos éxitos a nivel continental tanto en pista como en cross aunque quizás el más sonado de todos, el de la fondista de origen etíope Elvan Abeylegesse, acabó en tragedia tras un positivo por dopaje que le despojó de las dos platas olímpicas logradas en los 5.000 y los 10.000 metros de Pekín 2008.

Turquía también fichó en su momento al velocista azerbaiyano RamilGuliyev, que logró una histórica medalla de oro en los 200 metros del Mundial de Londres de 2017, además de un oro europeo en la misma distancia un año después.

Hender «Vivo» González

Con información de Marca