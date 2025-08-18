Escándalo en el sector salud: Detienen a exfuncionarios por «presunto» robo de insumos médicos en el HCUAMP

​En un duro golpe a las redes de corrupción que «presuntamente» operan en los centros de salud de la región, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) detuvieron este fin de semana a varios exdirectivos y médicos del estado Lara. La acción, que sacudió a la comunidad médica barquisimetana, forma parte de una investigación en curso sobre el desvío y robo de insumos y equipos médicos del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda (HCUAMP), el principal centro asistencial de la entidad.

Las detenciones, que se llevaron a cabo de manera discreta, incluyeron al exdirector regional de salud, Javier Cabrera; la exdirectora del Hospital Rotario, Elsy Sánchez, y el exdirector del HCUAMP, German Graterón. Además, se conoció que otros profesionales de la medicina también han sido vinculados al caso y se encuentran bajo interrogatorio.

​Las autoridades policiales, que se mantienen herméticas sobre los detalles, confirmaron que las investigaciones se iniciaron hace varias semanas. Se presume que algunos de los detenidos conformaban una red organizada que aprovechaba sus cargos para sustraer material médico, medicinas y equipos de alto costo, que luego eran vendidos en el mercado negro, lucrándose a costa de la salud de los pacientes.

​El operativo también se relaciona con una advertencia previa del gobernador del estado Lara, Luis Reyes Reyes, quien en días pasados había denunciado públicamente la existencia de «mafias» en los hospitales de la región y prometió mano dura contra los responsables. Las declaraciones del mandatario, en su momento, generaron revuelo, pero las acciones de este fin de semana demuestran que las autoridades estaban al tanto y preparaban una respuesta contundente.

Este no es el primer caso de desvío de insumos médicos en Barquisimeto, pero la magnitud de las detenciones, que involucran a figuras de alto perfil en el sector salud, ha generado un profundo malestar e indignación en la población.

Hender «Vivo» González