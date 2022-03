Escándalo en el Colegio de Abogados de Lara «pica y se extiende» (+Video)

El Colegio de Abogados del Estado Lara ha estado en el blanco de las noticias. Entre las asambleas, la venta de la Hacienda San Ivón, la autoproclamación de Jacobo Mármol y ahora este vídeo donde se ve saliendo a dos damas junto al abogado Marmol.

El video de las dos damas saliendo de las instalaciones del Colegio de Abogado de Lara se hizo viral e informaban en cuentas como la del periodista Carlos Ivan Suárez «haciendo un presunto uso indebido de las instalaciones»

Pulsa aquí para ver el vídeo: https://www.youtube.com/shorts/GtiXyp3vk2k

El abogado Marmol respondió con un comunicado a través del whatsaap indicando lo siguiente:

Más allá de cualquier interpretación Burda y sin sentido que cada quien puede hacerle subjetivamente a cualquier imagen o vídeo, lo que existe en realidad es un ánimo malintencionado de dañar mi imagen; digan lo que quieran decir, hagan lo que tengan que hacer pero como directivo del Colegio de Abogados del estado Lara los últimos 5 años me he dedicado a trabajar muy duro por la institución y sus agremiados; no es un secreto para nadie que estos últimos 5 años han Sido los más difíciles en la historia de nuestro país en lo que respecta a la economía, política, polarización y no podemos dejar de nombrar los 2 años con pandemia que paralizaron las instituciones, sin embargo seguimos adelante pasamos la página y ahí está el Colegio de Abogados parado, haciendo de tripas corazones pero logramos mantenerlo en pie hasta el día de hoy, lamento profundamente que por los ataques personales utilizando artimañas sucias propias de la politiquería se pretenda ensuciar el nombre y la imagen de unas Damas, porque desde niño me enseñaron que a las damas ni con el pétalo de una rosa, pero lamentablemente estas personas que intentan maliciosamente Dañar mi Nombre se encuentran en una situación de desespero ya que no tienen motivo para decir nada malo de mi más allá del hecho que he estado al frente del colegio cuando ninguno de ellos lo estuvo y ahora andan por ahí rasgándose las vestiduras y dándose golpes de pecho por la institución cuando nunca les ha interesado pero como diría el Quijote «Cuando los perros ladran es porque estamos Avanzando» y no desmayaremos.



Jacobo Mármol Mármol

Presidente Provisional del Colegio de Abogados del Estado Lara