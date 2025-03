Es un tema recurrente en la categoría Reina del automovilismo: «Es una tontería decir que las mujeres no valen para la F1»

David Coulthard rebate la argumentación de Danica Patrick.

Es un tema recurrente. De vez en cuando sale a colación el hecho de por qué en la Fórmula 1 no existen mujeres que están a los mandos de uno de los monoplazas de la parrilla del Gran Circo. Se suele cuestionar que no haya representación femenina. Y la incógnita es si la habrá en los próximos años.

Hace poco, Danica Patrick, expiloto de la IndyCar y de la NASCAR, ha sorprendido a propios y extraños al señalar que la F1 no está al alcance de su género. No ve a una mujer entrando en el sacrosanto mundo masculino de la categoría reina del automovilismo.

«Lo llevo diciendo toda mi vida, hacen falta 100 tíos para encontrar uno bueno, y, por ende, hacen falta 100 chicas. Eso lleva mucho tiempo para encontrar a una buena, ¿verdad? Es que las probabilidades no están a favor de que siempre haya una o de que haya muchas. Al fin y al cabo, creo que la naturaleza de este deporte es masculina. Es agresivo. Tienes que saber algo más que pilotar. Hace falta habilidad y también es cuestión de mentalidad y lo que se necesita para ser realmente bueno es algo que no encuentras de forma usual en una mente femenina», argumentaba Patrick, que ejerce la labor de comentarista de la F1 en Sky.

Coulthard lo rebate

Pues bien, Danica ha encontrado réplica en otro insigne expiloto. David Coulthard, ganador de 13 Grandes Premios de F1, lo ve de forma distinta. «Por supuesto que llegará el momento. Sin ninguna duda. Es una tontería aducir que las mujeres no tengan fuerza para hacerlo. Cualquiera que no se entrene no tiene lo que se necesita para rendir en el automovilismo, ya sea hombre o mujer. Una persona sin entrenamiento no tiene fuerza para hacer nada. Tengo 53 años y no sería capaz de pilotar rápidamente un F1 más de 10 vueltas en mi estado actual de forma. Tuve que entrenarme como un atleta, con un entrenador, durante años, para poder hacer mi trabajo. Una de las cosas que vi con las W Series fue que cogimos a las mejores mujeres disponibles para intentar clasificarse para formar parte del campeonato, y algunas de ellas simplemente no estaban lo suficientemente en forma. Las miré y les dije: «¿Cuál es tu excusa para no entrenarte? Tienes que presentarte como una profesional seria y eso significa entrenarte como una atleta. Ahí está el problema. No hay ninguna razón física por la que no puedan hacerlo«, expone en una conversación con Daily Mail.

Y prosigue así su exposición: «Sabemos lo que se necesita para ser físicamente lo suficientemente fuerte como para ser piloto de carreras y todos los datos muestran que las mujeres encajan cómodamente en esa categoría de rendimiento físico«.

Como corolario, Coulthard concluye: «Que en el futuro va a haber mujeres en la F1 es algo que va a suceder, pero ahora mismo no sé quién puede ser esa persona. Te aseguro que todos los equipos de F1 ficharían a alguien ahora mismo, si pensaran que pueden conseguir a esa persona. Creo en la capacidad de las mujeres para competir en igualdad de condiciones en el automovilismo, pero no hemos tenido a nadie con un talento excepcional. Es este deseo de tener lo excepcional lo que impulsa a los equipos».

