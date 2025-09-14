¿Es realmente saludable comer huevo?

Durante mucho tiempo, el huevo ha gozado de una reputación como un alimento nutritivo y versátil, casi insustituible en la dieta humana. Sin embargo, esta imagen impecable se ha visto empañada por diversos mitos que cuestionan su consumo frecuente. Mientras algunos lo asocian con el aumento del colesterol y la proliferación de patógenos, otros defienden a capa y espada sus valiosas propiedades nutricionales. ¿Cuál es la verdad detrás de esta confusión alimentaria?

La raíz de la controversia, según el dietista clínico Umang Malhotra, reside principalmente en teorías provenientes de comunidades de salud alternativas. Estas sugieren que ciertos componentes del huevo podrían estimular el crecimiento de bacterias dañinas, virus o incluso levaduras en el intestino.

No obstante, el experto es categórico al afirmar que estas teorías carecen de respaldo científico sólido. «Actualmente, no hay evidencia clínica robusta que demuestre directamente que el consumo de huevos alimente organismos patógenos en el cuerpo humano bajo condiciones normales de salud», asegura Malhotra.

La ciencia, de hecho, ofrece una perspectiva diferente. Citando un estudio publicado en la revista ‘Nutrients’, Malhotra destaca que la ingesta moderada de huevos no tiene un impacto negativo en la diversidad de la microbiota intestinal en adultos sanos. Si bien el huevo contiene colina, un nutriente esencial, su metabolismo por ciertas bacterias intestinales puede producir N-óxido de trimetilamina, una sustancia que algunos estudios han relacionado con enfermedades cardiovasculares.

Sin embargo, el dietista subraya que el equilibrio microbiano general del intestino es un factor más determinante que el consumo de huevo en sí. Por lo tanto, las preocupaciones sobre los patógenos parecen ser más teóricas que prácticas, exceptuando a individuos con sistemas inmunitarios comprometidos, quienes requerirían una planificación dietética más personalizada.

Los beneficios del huevo, respaldados por la investigación científica, son innegables. Este alimento contiene todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo humano necesita para funcionar correctamente. Además, es una fuente rica en vitaminas cruciales como la A, D, E y B12, así como en minerales importantes como el hierro, el zinc y el selenio.

Otro nutriente destacado presente en el huevo es la colina, fundamental para la función cerebral, la salud del hígado y el desarrollo fetal durante el embarazo. A esto se suma su accesibilidad económica, siendo un alimento de bajo costo en la mayoría de los países al no depender significativamente de importaciones.

En cuanto a la cantidad recomendada, académicos de la Universidad de Chile señalan que la ingesta ideal varía según factores individuales como el estado de salud, las necesidades nutricionales y las preferencias personales. Sin embargo, existe un consenso generalizado: consumir uno o dos huevos al día no representaría un riesgo para la salud en personas sanas.

Para aquellos que aún albergan dudas sobre el consumo de huevos, existen diversas alternativas proteicas igualmente nutritivas. Las lentejas y otras legumbres, las semillas de chía y cáñamo, el tofu, la quinua, el yogur griego, la pechuga de pollo magra y el salmón son excelentes opciones para asegurar una ingesta adecuada de proteínas y otros nutrientes esenciales.

La clave reside en mantener una dieta equilibrada y variada, adaptada a las necesidades individuales, donde el huevo puede tener un lugar valioso, siempre y cuando se consuma con moderación y dentro de un estilo de vida saludable.

Carla Martínez / Con información de RT