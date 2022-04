«Es posible que Scaloni decida colocar a Messi en el banquillo en Catar, dado el nivel actual»

Piechniczek, seleccionador polaco en el mundial de España’82, duro con el argentino.

El seleccionador polaco en el mundial 1982, Antoni Piechniczek ha hablado en el medio polaco Natemat, de sus rivales en fase de grupos, en especial de Argentina y del nivel actual de Lionel Messi, al que criticó con dureza.

A pesar de enfrentarse con uno de los mejores jugadores del mundo, el ex entrenador polaco afirmó que «hubiera interesado más este duelo si Lionel Messi hubiera tenido cinco o seis años menos». «Seamos honestos… Messi ahora es el abuelo del bosque. Este ya no es el futbolista que era hace apenas unos años. No está claro qué papel jugará en el Mundial de Catar».

Duras críticas para la estrella de Argentina, a la que incluso cree que su entrenador podría dejar en banquillo: «Es posible que el entrenador decida colocarlo en el banquillo dado el nivel actual de Messi. Un rol como Zlatan Ibrahimovic en la selección sueca. Jugar los últimos 15-20 minutos de un partido. Puede suceder que Messi juegue un torneo sensacional, pero viendo cómo luce con los colores del Paris Saint-Germain, no es el mismo Messi de antes», concluyó el ex seleccionador acerca de este tema.

Un duelo cargado de morbo, ya que cabe recordar que se enfrentarán los dos mejores futbolistas de la pasada temporada. Messi y Lewandowski cara a cara, los dos grandes favoritos del último Balón de Oro, que acabó siendo para el argentino.

Diario Marca