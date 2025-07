«Es mejor estar aquí que dormir en la calle»: La historia del hombre que vive en el cementerio de Cabudare

¿Se imagina usted despertar cada mañana y tener como vecinos a los eternos durmientes de un camposanto? Para José Alejandro Franco Alvarado, de 58 años, esta no es una pesadilla, sino su día a día desde hace ya tres largos años. Su «hogar» es el Cementerio Viejo de Cabudare, en el sector Las Acacias, una realidad que se hizo viral y que nuestro equipo de Noticias Barquisimeto decidió constatar.

La alarma saltó con un video grabado por vecinos, que reportaban la presencia de dos menores de edad viviendo en el cementerio. Inmediatamente, nos dirigimos al lugar, y allí, sentado en la acera, frente a la imponente verja del cementerio, se encontraba José Alejandro. Su mirada denotaba una mezcla de cansancio y temor, una preocupación latente por la posibilidad de ser desalojado y volver a la calle, su anterior refugio.

«Yo estoy viviendo aquí desde hace 3 años, y soy colaborador, porque no puedo vivir en mi casa, ni donde mis hijos y este es como mi lugar seguro», nos confiesa José Alejandro, con la voz pausada. Un lugar seguro, sí, pero entre lápidas y el silencio sepulcral que solo interrumpe el viento.

Un video que reveló una dura verdad

El video viral que puso el foco en esta insólita situación mostraba a dos niñas en el camposanto. Al preguntarle por ellas, José Alejandro aclara la confusión: «Ellas vinieron a buscar comida, porque yo a veces les guardo, ese día se les hizo tarde y no pudieron regresar a su casa, pero se fueron en la mañana siguiente». Se trataba de su hija de 25 años y sus dos nietas de 6 y 5 años, quienes, aunque no viven permanentemente con él, enfrentan también una situación precaria en un anexo del que podrían ser desalojadas en cualquier momento.

«Yo me hago responsable de las niñas porque el papá no les pasa nada, no las toma en cuenta», nos dice con preocupación, revelando la carga que lleva sobre sus hombros. La lucha de José Alejandro no es solo por él, sino también por el futuro de su familia.

Colaborador sin sueldo en el Camposanto

José Alejandro nos cuenta que su sustento proviene de la ayuda de algunos vecinos solidarios y de «trabajitos» ocasionales, como la limpieza de patios. Su permanencia en el cementerio, lejos de ser un trabajo formal, es una colaboración informal.

«No tengo ningún sueldo aquí, porque solo soy colaborador, no he solicitado algún empleo porque a mi edad no creo que me lo den», explica. Una autoridad del cementerio, que prefirió mantenerse en el anonimato, nos confirmó la versión de José Alejandro: «él solo hace las vacaciones de uno de los trabajadores», dejando claro que no existe una relación laboral o remuneración económica.

La esperanza de una «casa digna»

A sus 58 años, José Alejandro aún se siente con fuerzas para trabajar. Su mayor anhelo es poder conseguir una vivienda digna para su hija y sus nietas. «Si está en manos de las autoridades un rancho o una casa digna para vivir con mi hija y mis dos nietas, porque sí la necesitamos en realidad«, dice con un poco de esperanza en sus ojos.

Actualmente, está gestionando los papeles para solicitar ayuda a la Alcaldía de Palavecino, una luz al final del túnel para su familia. «El beneficio es para ella y las niñas«, enfatiza, priorizando el bienestar de las más pequeñas.

«Me siento protegido aquí, es mejor que estar en la calle»

A pesar de las circunstancias, mantiene una fe inquebrantable. «Yo aquí tengo mis coroticos, sé que no es un lugar digno pero me siento protegido, es mejor estar aquí que estar en la calle, porque a veces me ha tocado dormir en la calle hasta en las quebradas, pero confío en Dios», reflexiona.

La incertidumbre es una constante en su vida. «Si me desalojan de aquí no tengo dónde acudir, no tengo dónde quedarme», nos dice, revelando el miedo latente a perder el único techo que ha tenido en los últimos años, por más inusual que este sea.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto