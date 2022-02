¿Es Juan Soto mejor bateador que José Altuve? 

Un compañero de equipo del venezolano da su sentencia y su porqué. Nosotros damos un paseo por los números, usted juzga.

Hace unos días el tema del momento era el debate surgido a raíz del ranking de los mejores bateadores de la MLB para Alex Bregman, mismo que publicó en su canal de YouTube.

José Altuve, es juzgado sobretodo por los tradicionales como uno de los mejores, por no decir el mejor, bateador de Grandes Ligas dado a su capacidad de batear para un alto promedio de bateo.

José Altuve ha bateado para .300 o más en prácticamente 6 temporadas de sus 11 en Las Mayores; realmente en 5, pero la del 2019 podríamos incluirla dado que alcanzó un avg de .298. Esas 6 temporadas cortaron con ese promedio de bateo de manera consecutiva del 2014 al 2019, siendo líder en toda la liga en 3 de ellas: 2014 (.341), 2016 (.338) y en su temporada de MVP, 2017 (.346). La campaña de 2020 fue una atípica, no solo para el mundo debido a la pandemia, también en los números de Altuve pues en la temporada recortada registró .219 de bateo en los 192 turnos al bate de los 48 juegos en los que accionó. Las cosas comenzaron a volver al «nivel Altuve» en 2021, aunque quedó por debajo de su estándar trescientista al cortar en .278.

Obviando la irregular campaña corta del 2020 por Covid-19, Altuve ha visto un incremento significativo en el número de cuadrangulares en las campañas en que, desde 2014, no ha marcado más de .300 de promedio de bateo (2019 y 2021), conectando 31 jonrones en cada una.

Siendo José Altuve un colector de campañas de más de 200 hits con 4 de ellas del 2014 al 2017, en las que fue líder en hits en la liga en cada una, sorprendió sobretodo a los amantes de las estadísticas tradicionales el que el propio compañero de equipo de José, no lo considera el mejor bateador de Las Mayores.

Alex Bregam, el tercera base de los Astros de Houston colocó a su compañero José Altuve dentro de su top 5 de bateadores ubicado cuarto por delante del otro MVP, el ex primera base de los Bravos de Atlanta, Freddie Freeman. Para el jugador de 27 años de edad, el tercer mejor es el dominicano Fernando Tatis Jr, con Mike Trout y Juan Soto por delante de él.

Esto desconcertó a las personas que aún consideran el promedio de bateo y los números redondos (anotadas, empujadas, hits) las determinantes por sí solas al momento de evaluar el mejor bateo.

Ambos con «Campeón Bate» (batting champion) o líderes de bateo.

¿Cómo es posible que Juan Soto sea ya considerado mejor bateador que José Altuve con cuatro temporadas de más de 200 hits y una carrera de 11 años en la que batea .308 de por vida? Se preguntaban atónitos, pese a que Soto cuenta con un promedio de bateo vitalicio superior de .318, aunque solo 4 años de carrera, siendo hasta ahora, líder en toda la liga una sola vez en AVG (.358) pero con la objeción de los incrédulos de que fue (en la marcada con asterisco para algunos) en la temporada recortada de 2020 y nunca haber estado ni cerca de conectar 200 o más hits.

Al respecto, Alex Bergman aseguró que no solo para él Juan Soto es el mejor cuando de batear se trata, sino que también lo es para muchos de sus compañeros. ¿Estará incluído Altuve?

Hay que ir más allá de promedio de bateo y hits. Aunque el contacto es una herramienta vital para un buen bateador, hay otros puntos que se deben considerar, como el poder y la disciplina en el plato.

En sus primeras temporadas, Altuve destacó por ser un bateador de sencillos puro. Lo que los latinos llamamos «alita corta». El jugador de puro contacto pero nada de extrabases.

Altuve ha sido poco propenso a los ponches, aunque en la última campaña su K% empeoró a cambio de más poder. Eso sí, mantuvo su porcentaje de contacto élite, 85.2, 13 en MLB. Solo un bateador con más de 15 jonrones calificó mejor que Altuve en porcentaje de contacto.

La razón principal del alto % de contacto de Altuve es su alto % de contacto fuera de la zona de contacto.

El BB% de Altuve (9,7), fue un 3,7% inferior a su K%. Entre los 62 bateadores con 25 o más jonrones en 2021, solo 5 tuvieron un diferencial más bajo. E increíblemente Juan Soto tenía un BB% casi el doble de su K%. ¡Es que el jovenzuelo caribeño está a un nivel realmente fuera de este mundo y a penas alcanza los 23 años de edad!

Gran parte de esto no es sorprendente ni nuevo con Altuve. Como siempre, Altuve tiende a hacer muchos swings, y su habilidad para hacer contacto, incluso en malos lanzamientos, mantiene su porcentaje de contacto alto y su porcentaje de ponches bajo.

Pero el criollo lideró las mayores en bases por bolas (145), bases por bolas intencionales (23) y porcentaje de embase (.465) y, a pesar de que los equipos lo rodeaban habitualmente, bateó para .313 con un OPS+ de 175 en 654 en apariciones en el plato. Su OPS+ de por vida es 160. Altuve solo ha logrado un OPS+160 una vez en sus 11 temporadas grandesligas, justamente la de su MVP 2017 y en 2016, OPS+ 155. Su OPS+ vitalicio es 125. O sea que, Juan Soto en sus 4 temporadas promedia lo que solo una vez ha logrado el venezolano en más de una década.

Juan Soto como novato tuvo una temporada debut para la historia, y no ha hecho nada más que mejorar desde entonces. Las comparaciones con Ted Williams, considerado por muchos el mejor bate de la historia del béisbol, no han cesado desde entonces.

Se supone que la bola rápida alta es un lanzamiento a favor de los lanzadores, pero no cuando enfrentan a Soto. Él, las ve pasar y se ríe.

Lo peor que puede hacer un bateador es hacerse out. Por ello, tanto José Altuve como Juan Soto son buenos en lo que hacen con el madero. Agreguemos, que lo mejor que puede hacer un bateador en el juego es alcanzar las bases. Un buen aspecto para Juan Soto, también para Altuve, pero más para Soto que lo supera en promedio, tiene tanto o más poder y supera a cualquiera en paciencia en la caja de bateo.

Juan Soto tuvo OBP de .406 y .401 en 2018 y 2019, fueron estupendos; pero se colocó en lo apoteósico al marcar .471 en los últimos dos años, mejor que nadie por 45 puntos porcentuales. No se puede lograr algo así sin un flujo constante de boletos; pero no te confundas, de Soto no solo pasaportes puedes esperar de él. El poder de Soto es de tendencia a la élite. Un jugador que aportará 35 o incluso 40 jonrones.

Mientras que a Altuve le tomó 9 temporadas (logrando en su décima 31 cuadrangulares) conectar 30 o más jonrones, Soto en su temporada de 20 años mandó 34 vuelcaceras para la calle. Altuve en 11 temporadas ha sacado 20 o más en 4 ocasiones, Juan Soto en cada una de sus temporadas, excepto en 2020 de solo 60 juegos en la cuál sacó 13 bolas fuera del parque.

Soto tiene más bases por bolas (373) que ponches (352) en sus cuatro años en las mayores, y su enfoque en la caja de bateo y la forma en que los lanzadores rivales lo manejan es lo más parecido que hemos visto a Barry Bonds. Lo sorprendete de Soto es que a penas comienza. Da miedo pensar que a Soto lo que le queda es espacio para mejorar en los próximos años.

En tanto, Altuve, el próximo 6 de mayo habrá cumplido 32 años de edad, se acerca al inicio de su descenso, si no es que ya estamos en él.

