¡Es hora de prepararse! Bomberos de Iribarren instan a crear el Plan de Emergencia Familiar tras temblores

El Cuerpo de Bomberos del Municipio Iribarren activó un plan de inspección y respuesta ante los movimientos telúricos registrados en la tarde, noche de ayer y madrugada de hoy, que incluyeron una réplica según el reporte de Funvisis.

El General Víctor Montero, director del cuerpo de bomberos, informó que en la tarde de ayer se registró una afectación en el Centro Comercial Crepuscular, ubicado en la avenida 20 entre calles 41 y 42, por lo cual se envió de inmediato una comisión para realizar la inspección respectiva.

Por instrucción directa del alcalde Yanys Agüero, cuatro comisiones de bomberos se encuentran desplegadas durante la mañana de este jueves. Estas se encargarán de inspeccionar edificaciones en el centro, este y oeste de la ciudad con el fin de verificar cualquier daño estructural que se hubiese presentado a raíz de los movimientos telúricos.

La preparación es la mejor herramienta

Ante la actividad sísmica, el General Montero enfatizó que la mejor recomendación para la ciudadanía es la preparación a través de la creación de un Plan de Emergencia Familiar.

Explicó que, así como se exige un plan para las instituciones públicas y privadas, cada hogar debe tener su propia estrategia, especialmente viviendo en una zona sísmica. Esto implica estar preparados antes del evento, teniendo ciertos insumos médicos y una reserva de enlatados y líquidos para unas 48 horas.

Subrayó la importancia de realizar simulacros de evacuación de vez en cuando, con o sin heridos, para asegurar que todos los miembros sepan cómo trasladarse a un sitio seguro predeterminado. Además, este plan debe ser inclusivo, involucrando a las personas con limitaciones o impedimentos.

Durante la ocurrencia del evento, la instrucción es poner en práctica lo ensayado en el simulacro: no correr, no tomar el ascensor y colocarse en los sitios seguros identificados. Una vez pasado el evento, el plan indica que se debe desalojar la edificación de forma ordenada, cerrando previamente el suministro de agua, electricidad y gas (natural o licuado). Si se nota la ausencia de alguna persona, esta debe ser la información prioritaria a reportar a los organismos de gestión de riesgo o de seguridad ciudadana.

El General Montero fue enfático al advertir que jamás se debe volver a entrar a la edificación una vez desalojada. La espera de los organismos de gestión de riesgo y seguridad ciudadana debe hacerse en el sitio seguro.

Para finalizar, recordó a la comunidad que el número 911 es un articulador clave con todo el sistema nacional de gestión de riesgo, y que el Cuerpo de Bomberos de Iribarren está disponible en los números telefónicos (0251) 2317475 y (0251) 2314475.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto