“Es hermoso” Manolo se convierte en la nueva atracción del Zoológico Bararida (+Fotos)

El Gobernador del estado Lara, Adolfo Pereira, anunció el nacimiento de Manolo, un nuevo Hipopótamo del Parque Zoológico y Botánico de Bararida, que se convierte en una atracción interesante para los visitantes, especialmente durante el próximo domingo con la celebración del Día Internacional del Niño.

Juan Rodríguez, Director del Zoológico, dijo que este nacimiento es producto de un esfuerzo realizado durante varios meses junto a los trabajadores para así poderle dar nacimiento a este pequeño de 50 kilogramos al momento de nacer: “Después de la cuarentena el Gobernador hizo el anuncio, la madre está en perfecto estado de salud y el hijo también está completamente saludable“, explicó.

Seguidamente, anunció que la otra madre de los hipopótamos también está por tener el parto en los próximos días para la incorporación de un nuevo animal al grupo: “Recibimos esto con mucha satisfacción, porque este ha sido un trabajo conjunto y cuando las cosas se hacen bien, salen bien. Este proyecto se viene trabajando desde hace 8-9 meses preparando las dietas y darles capacidad reproductiva apta, para luego el proceso de apareamiento“, puntualizó.

Para finalizar, Rodríguez expresó que tendrán una serie de promociones interesantes dentro del Parque en el Día del Niño y ya se están preparando para los planes vacacionales del mes de agosto que serán divididos en grupos con duración de una semana para el disfrute de los pequeños.

Visitantes alegres de volver al Zoológico

“Es hermoso“, dijo Gisela López, mientras recorría junto a su familia la zona africana del zoológico, indicando que se enteró por los medios de comunicación y decidió ir a verlo, indicando que por primera vez estaba viendo una cría de hipopótamo, recordando que desde niña siempre asistía al parque.

Raulín Rivero, aseguró que tenía varios años sin asistir al parque y observa que las cosas han mejorado: “Vine a traer a mi nieta y me parece que los animales están bien alimentados y bien cuidados, siempre me ha gustado el zoológico, me traían pequeño y ahora me toca traer a la nieta“, destacó.

Aliennys Riera, añadió que están muy contentos por disfrutar de Manolo: “La última vez que vinimos no estaba. Ha sido muy emocionante para el niño que lo está viendo“, dijo la madre, refiriéndose a su hijo.

Se esperan otras sorpresas por parte del Zoológico Bararida de cara a la Feria Internacional del Turismo de Venezuela (FITVEN) Lara 2023.

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto