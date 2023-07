“Es extemporáneo solicitar retiros, se debe respetar el sentido de oportunidad para contribuir a la unidad”

A raíz de las declaraciones realizadas por Luis Florido, dirigente Nacional de Un Nuevo Tiempo, sobre la propuesta de que los candidatos a las elecciones primarias que están inhabilitados políticamente se retiren de las primarias, el Coordinador Organizacional del Movimiento Concentración Ciudadana en Lara, Ingeniero Atilano Linares declaró de manera exclusiva para Noticias Barquisimeto, que el debate sobre el derecho de participación como candidato presidencial en la elección primaria, de los diversos aspirantes, ha debido darse francamente con motivo de la elaboración del reglamento marco para la justa y realizar esa solicitud resulta inadecuada y extemporánea.

“Plantear la materia en este momento es por lo menos extemporáneo. Se respeta el derecho de opinión, pero se discrepa por la falta de sentido de la oportunidad en cuanto a que no es el momento más adecuado para abordar estos hechos, digo porque lejos de contribuir a la UNIDAD la deterioran. Si ha de pedir la renuncia de alguien que sea a Maduro y no a Capriles o Superlano después de haberse permitido su inscripción en la primaria o, a María Corina porque se la inhabilita después de su inscripción. Si Capriles, Superlano o María Corina, cualquiera de ellos llegara a ganar la primaria, el compromiso al cual debemos comprometernos todos en la sociedad democrática es a luchar organizando y movilizando a los ciudadanos con el apoyo de la comunidad global internacional para que se lo habilite al ganador.”

Explicó de forma contundente que, en caso de que se mantenga la inhabilitación al momento de la inscripción en 2024 debe tenerse una respuesta consensuada respecto a la persona que deba ser nominada como candidato unitario de la oposición para las presidenciales. “Repito, respetando la opinión del diputado Florido, en la política todo tiene su momento y su oportunidad y estimo no es tiempo de estar solicitando la declinación de ninguno de los 14 candidatos oficiales a la primaria.”

Enfatizó Linares, que la Plataforma Unitaria Democrática como promotora original o primigenia de la elección primaria fue la encargada de la elaboración del reglamento marco para la justa y el partido político Un Nuevo Tiempo al cual pertenece el diputado Florido es corresponsable de esta importante norma general que hoy rige el proceso.

“¿Si el gobierno inhabilita a los 14 candidatos a la primaria suspendemos el proceso? Pues NO, la opinión del suscrito es que no debemos. El candidato no puede elegirlo el ejecutivo nacional. Este proceso debe servir para materializar ese pacto político que ha propuesto César Pérez Vivas y que acompañan Andrés Caleca, Henrique Capriles Radonski, entre otros; un pacto que trascienda la fecha del 22 de octubre, digo para que no vuelva a ocurrir lo acontecido después de las elecciones de diciembre de 2015 cuando después de la instalación de la Asamblea Nacional cada factor actuante tenía una respuesta distinta para cada situación que hubo de presentarse con motivo del accionar parlamentario.”

Por último, el coordinador organizacional del Movimiento Concentración Ciudadana señaló que, de todas las inhabilitaciones realizadas son inconstitucionales e ilegales y son hechas con evidente intencionalidad política, vale decir dividir y desmotivar o desmoralizar a la oposición democrática.

Zuleydy Márquez Noticias Barquisimeto