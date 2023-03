Es de otro Planeta: Con doblete de Cristiano «CR7» Ronaldo, Portugal golea 6-0 a Luxemburgo

Después de su doblete frente a Liechtenstein, el portugués volvió a marcar otros dos goles frente a Luxemburgo. La era Roberto Martínez comienza con buenas sensaciones.

Leer También: Era un Hat-trick: La UEFA le negó un gol a Cristiano en el primero de Portigal contra Liechtenstein

La nueva era de Portugal ha comenzado con buenas sensaciones. Los duelos contra Liechtenstein y Luxemburgo eran más peligrosos de lo que podían parecer por el simple hecho de que Roberto Martínez tenía mucho que perder y muy poco que ganar. Sin embargo, estos dos partidos han servido para que el español muestre sus cartas como seleccionador portugués. Con una defensa de cinco, repitió a los mismos cinco desde el centro del campo hacia arriba. Palhinha es el pivote; Bernardo Silva, Bruno Fernandes y João Félix forman la línea de tres mediapuntas con el del City y el del Chelsea a pierna cambiada; y Cristiano Ronaldo la referencia arriba. En defensa, los dos únicos fijos han sido Rúben Dias y Danilo, pero la entidad de los rivales hace que no se puedan sacar demasiadas conclusiones en defensa.

Tampoco en ataque, pero sí se ha visto que es un equipo hecho para que Cristiano se divierta. El 7, respaldado por tres mediapuntas con más personalidad solidaria que egoísta. Y, además, que en estos momentos se aprovecha del nivel estelar de Bernardo Silva. El mediapunta no para de llevarse elogios tanto de Guardiola como de Roberto Martínez porque hay muy pocas cosas que no haga bien. Con dos centros al área desde su banda derecha encarriló un partido que era cuestión de tiempo que se desatascase (no fue mucho, el primero llegó en el minuto 9). Nuno Mendes le cedió el balón de cabeza a Cristiano para que hiciese el 0-1 y João definió él mismo en el 0-2. Para el tercero, Bernardo Silva intercambió los papeles con Palhinha, de quien recibió un centro para rematar como si hubiese aprendido de Haaland. Seguían cayendo los goles y el siguiente fue Bruno Fernandes quien encontró con un balón al espacio a Cristiano, que se quedó solo ante el portero y no perdonó.

A Danilo le anularon un gol por fuera de juego y poco después Martins vio la amarilla por una entrada durísima sobre el jugador del PSG. Antes, ya había habido otra falta con exceso de intensidad. Luxemburgo se desesperaba, pero de poco servía. También se desesperó Cristiano cuando vio la amarilla por simular una falta al borde del área y, viendo la repetición, lo cierto es que parece que él es a quien se le queda plantada la puntera de su pie en el suelo.

Con el partido ya para los suplentes, Otávio marcó su gol. También Rafael Leão, después de fallar un penalti (o que Moris se lo parase, mejor dicho). A Rúben Dias se lo negó Gonçalo Ramos, bloqueando sin querer el disparo cuando se iba hacia dentro de la portería. Roberto Martínez puede respirar aliviado. Los dos trámites, solventados.

Goleada a fechar o segundo jogo de qualificação 🔐 #VesteABandeira pic.twitter.com/HFogl9V5RE — Portugal (@selecaoportugal) March 26, 2023

Cambios

Florian Bohnert (45′, Marvin Martins), Mathias Olesen (45′, Danel Sinani), Dirk Carlson (45′, Lars Gerson), Rúben Neves (63′, Bernardo Silva), Gonçalo Ramos (64′, Cristiano Ronaldo), Yvandro Borges Sanches (69′, Vincent Thill), Rafael Leão (74′, Bruno Fernandes), Otávio (74′, João Félix), Sébastien Thill (81′, Christopher Martins), Diogo Jota (86′, João Palhinha)

Goles

0-1, 8′: Cristiano, 0-2, 14′: João Félix, 0-3, 17′: Bernardo Silva, 0-4, 30′: Cristiano, 0-5, 76′: Otavinho, 0-6, 87′: Rafael Leao

Tarjetas

Arbitro: Radu Marian Petrescu

Arbitro VAR: Ovidiu Hategan, Horatiu Fesnic

Vincent Thill (31′,Amarilla) Da Graça (36′,Amarilla) Cristiano (56′,Amarilla) Martins (73′,Amarilla) Leandro Barreiro Martins (81′,Amarilla)

Diario AS

Noticias Deportivas