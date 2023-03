Ernesto Paraqueima amenaza a comerciantes de El Tigre desde su programa de radio

El alcalde de El Tigre, estado Anzoátegui, Ernesto Paraqueima, arremetió contra los comerciantes quienes protestaron por los altos cobros por el servicio de recolección privada de basura de la empresa Fospuca.

A través de una entrevista radial dijo que le «meterá un aplastamiento social. Ya vamos a venir. Gente díganme, si yo le doy una orden a esa gente por radio, por redes de que no le compren a los negocios de ustedes, se acaban. No se metan conmigo oyeron, no se les ocurra meterse conmigo».

Además, se autocalificó como un hombre que no le importa la vida, «es muy peligroso meterse con un tipo que no le importa la vida, que no le importa nada».

Vale destacar que comerciantes de El Tigre se presentaron ante la Defensoría del Pueblo para solicitar una evaluación psicológica del alcalde Ernesto Paraqueima. Asimismo, una intervención administrativa de Hacienda Pública Municipal por parte de la Contraloría General de la República. Afirmó de los afectados a través de un video compartido en El Vistazo.

También, piden el cierre del programa radial que conduce el alcalde de El Tigre. Asimismo, en otro audio publicado en redes sociales el alcalde Paraqueima alertó a la población de Alto Claro no utilizar camiones privados para la recolección de basura.

«El camión que tiene que entrar es el de Fospuca. El señor del camión que va para la Esmeralda, Alto Claro, dejen de prestar el servicio porque van a ir presos, usted y el camión. La orden la voy a enviar al Ministerio Público para que sea quien lo diga, no lo diga yo, es una orden expresa que le van a enviar desde Caracas», apuntó el alcalde Paraqueima sobre la protesta de comerciantes por alza precios de servicios de Fospuca.

