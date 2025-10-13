Erick Castillo homenajeado en Barquisimeto con el retiro de su camiseta número 9

Erick Castillo ha recibido un bonito homenaje desde el campo de béisbol tras cumplirse casi un mes de su partida inesperadamente al cielo. Su carisma, su desempeño y cualidades, siempre serán recordadas por quienes lo conocieron. No «muere quien en nuestros corazones viven», así se recuerda su legado y grandeza.



Leer también: Jesús Montero ex Cardenales de Lara, fue impactado por una Camioneta Silverado y sus familiares piden ayuda



El béisbol menor del estado Lara se ha visto sumido en un profundo duelo. El pasado 15 de septiembre, el deporte larense lamentó la triste noticia del fallecimiento del entrenador Erick Castillo, enlutando a su familia deportiva y a todos quienes lo conocieron.

Semanas después, la tragedia volvió a golpear a la familia Castillo: el padre del entrenador, el señor Erick Castillo, perdió la vida en un inaceptable accidente de tránsito en Cabudare, tras ser arrollado por una camioneta cuyo conductor se dio a la fuga. Hecho que fue cubierto por el equipo periodístico de Noticias Barquisimeto.

Inspiración y homenaje: El legado de EC9

Erick Castillo (hijo) fue un verdadero símbolo de inspiración y un ejemplo a seguir para los niños dentro del diamante beisbolístico. Su legado se materializó en la fundación de la Escuela EC9, un número que lo identificó durante toda su vida.

En reconocimiento a su gran trayectoria y como un merecido homenaje, la junta directiva de la Escuela EC9 y la Liga Oeste de Barquisimeto oficializaron, mediante decreto, el retiro de la camiseta número 9 de los terrenos de juego del béisbol menor en el estado Lara de la mencionada liga.

Un gesto que emociona

Este gesto, es una muestra del profundo cariño y respeto de toda la liga juvenil de pelota hacia el recordado Erick Castillo, destacado entrenador y fundador de una escuela deportiva, cuyo número lo acompañó desde sus inicios como jugador de los Criollitos de Venezuela y a lo largo de su carrera como mentor.

¡EC9 es un símbolo eterno de pasión y mentoría en Barquisimeto!

Por: Edwin ‘Sport’ Hevia / NB