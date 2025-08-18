«Epa Josué, te invito a mi casa»: El conmovedor gesto de Luis David que une a dos talentos del barro y la plastilina

La historia de Luis David, el pequeño escultor de Caja de Agua, en Barquisimeto, que moldea el barro para darle forma a sus sueños, ha conmovido a gran parte del país. Desde que publicamos su primer reportaje, su talento y humildad han traspasado fronteras, llegando hasta oídos de otro gran artista venezolano: Josué Benjamín, de El Mundo de Plastilina.

Josué, un ejemplo viviente de que la pasión y el trabajo duro rinden frutos, invitó a Luis David a su galería en Caracas para que pudieran crear esculturas juntos. Un gesto hermoso de un artista que ya ha recorrido un largo camino y quiere tenderle la mano a quien está dando sus primeros pasos.

Sin embargo, a pesar del entusiasmo, Luis David no pudo viajar a la capital para el encuentro. Pero lejos de sentirse desanimado, su reacción nos demuestra una vez más la nobleza de su espíritu.

«Yo no me sentí mal, porque estar frente a un gran artista es más que suficiente, si yo estuviera con él sería muy feliz», nos contó Luis David en una reciente visita de nuestro equipo de Noticias Barquisimeto. «Él me inspira mucho porque hace cosas muy bonitas y me inspira a seguir junto a la gente que me apoya».

Un puente de barro entre Barquisimeto y Caracas

Cuando le preguntamos sobre su reacción al ver la invitación de Josué, sus ojos se iluminaron de nuevo, como si reviviera el momento. «Nosotros estábamos a punto de dormir y salió el video. A los 15 minutos ya tenía muchas visualizaciones», relató con la misma emoción. «La adrenalina se me disparó, se me quitó el sueño… andaba corriendo de aquí para allá».

El reconocimiento y el cariño de la gente lo han motivado a seguir adelante. «Me sentí muy feliz, muy inspirado de que las personas conocieran mi arte. Me sentí muy inspirado por todos los comentarios tan positivos y eso me alegra todos los días», nos dijo con una sonrisa.

Ahora, Luis David lanza un nuevo puente de solidaridad, esta vez desde Barquisimeto hacia Caracas. Con la misma humildad con la que trabaja su barro, el joven le ha extendido una invitación a Josué para que lo visite en su casa.

«Epa Josué, también te invito a Barquisimeto a que hagamos esculturas, para que veas cómo yo trabajo con mi barro», le dijo directamente a la cámara. «Te invito a que vengas a mi casa, no será la más hermosa, la más lujosa, pero mi casa es humilde y yo la quiero mucho. La verdad me encantaría invitarte aquí».

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto