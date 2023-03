Entregan permisos y materiales de construcción en Iribarren

“Agradecida, tenía desde año 2007 esperando respuesta, ya el techo de mi hogar no da para más y esto me llena de emoción ya que podré levantar mi pared y solventar esa situación.” Fue la expresión de agradecimiento y emoción de la señora Zuleima López, habitante del sector Las Delicias de la parroquia Unión de Barquisimeto, al recibir el apoyo de los materiales de construcción por parte de la Alcaldía de Iribarren.

Violeta Colmenárez, habitante de la parroquia Ana Soto

De manera alterna, la señora Violeta Colmenárez, quien reside en la Urbanización Andrés Eloy Blanco de la parroquia Ana Soto, contó que, desde hace tres años, la platabanda de su vivienda se encuentra colapsada y cada vez que llueve es un tormento para todos en su casa.

“La humedad ya me ha dañado varias cosas, hasta ropa, las tres personas que viven conmigo han presentados enfermedades en las vías respiratorias, mis condiciones económicas no me dan para la reparación.” Relató entusiasmada.

Rostros con expresión de satisfacción y alegría se visualizaron en horas del mediodía de este miércoles, 1 de marzo en la sede de Desarrollo Social ubicada en la avenida Fuerzas Armadas durante la entrega de 20 permisos para construcción, ampliación, remodelación y materiales de construcción en atención a las diferentes comunidades en el municipio Iribarren.

“Desde mi tribuna reconozco la inversión de la empresa privada para la productividad de la economía local y el beneficio del pueblo, hoy estamos realizando un acto hermoso de manera conjunta donde nos acompaña el sector industrial quienes les hemos facilitados los permisos necesarios para su actividad y a su vez le damos respuestas al pueblo con la entrega de materiales de construcción y el asesoramiento debido para autorizar las diferentes remodelaciones y construcciones.” Explicó el primer mandatario Luis Jonás Reyes Flores.

Agregó, que la idea es construir un nuevo modelo económico y de participación donde se involucre a toda la colectividad para garantizar la producción local.

