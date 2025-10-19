Entregan Iglesia remodelada donde reposan los restos del médico de los pobres y esculturas de JGH y MCR en plaza La Candelaria en Caracas

La vicepresidenta destacó que el propio presidente Maduro “ha entregado más de veinte obras en todo el país en honor a José Gregorio Hernández”, incluyendo espacios públicos, centros de salud y lugares de peregrinación.

En una emotiva ceremonia realizada la noche de este sábado en la Plaza La Candelaria de Caracas, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez encabezó la vigilia nacional en vísperas de la canonización del doctor José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, que tendrá lugar este domingo en el Vaticano.

Durante el acto, Rodríguez hizo entrega oficial de la plaza totalmente remodelada, así como de la iglesia de Nuestra Señora de La Candelaria, donde reposan los restos mortales del médico de los pobres desde 1975. También fueron develadas dos esculturas monumentales dedicadas a los nuevos santos venezolanos, elaboradas por el artista merideño Manuel Suárez, con más de nueve metros de altura.

“Esta plaza y esta iglesia han sido restauradas con amor, en nombre del presidente Nicolás Maduro, para rendir tributo a nuestros dos primeros santos. Aquí donde reposa el cuerpo del doctor José Gregorio Hernández, el pueblo de Venezuela celebra una jornada de oración, devoción y esperanza”, expresó Rodríguez.

Una vigilia de fe y agradecimiento



La Plaza La Candelaria, considerada uno de los espacios más emblemáticos del centro de Caracas, se convirtió es el epicentro de una multitudinaria vigilia que reúne a fieles, religiosos y representantes de comunidades de todo el país. El evento contó con la participación del Orfeón Infantil Libertador y del vicario parroquial Gerson Suárez, quienes acompañaron con cantos y oraciones el momento de entrega.

Rodríguez recordó que la canonización es el resultado de un largo camino de fe y perseverancia, impulsado desde hace años por el pueblo venezolano y respaldado por el Gobierno Bolivariano.

“El presidente Nicolás Maduro, en nombre de toda Venezuela, escribió en 2015 una carta al Papa Francisco solicitando la canonización del doctor José Gregorio Hernández. Hoy, esa petición del corazón del pueblo se hace realidad”, afirmó.

La vicepresidenta destacó que el propio presidente Maduro “ha entregado más de veinte obras en todo el país en honor a José Gregorio Hernández”, incluyendo espacios públicos, centros de salud y lugares de peregrinación.

“Venezuela está haciendo historia”



Durante su discurso, Rodríguez exaltó las virtudes de los nuevos santos venezolanos. Describió a José Gregorio Hernández como “un médico, científico y cristiano ejemplar”, que dedicó su vida a servir a los más necesitados, y a la Madre Carmen Rendiles como “una religiosa con un profundo sentido social, que llevó la educación y la palabra de Dios a las comunidades”.

“Venezuela está haciendo historia. Hoy somos testigos de un momento espiritual extraordinario. La santidad llega a nuestra patria en un tiempo de unión, esperanza y amor por el prójimo”, dijo la vicepresidenta, acompañada por el jefe de Gobierno de Caracas, Nahum Fernández, y el ministro de Obras Públicas.

Rodríguez recordó también el papel patriótico del médico trujillano:



“El doctor José Gregorio Hernández no solo fue un hombre de ciencia y de fe, también fue un soldado de su patria. En 1902, cuando fuerzas extranjeras amenazaron nuestro suelo, él se alistó como miliciano para defender a Venezuela. Ese mismo espíritu está hoy con nosotros: el del amor por la patria y la solidaridad.”

Un llamado a la paz y la hermandad



La vicepresidenta culminó su intervención con un mensaje de unidad espiritual, instando a los venezolanos a mantener la oración y la fe como pilares de la convivencia nacional.

“Que la mano de nuestros santos se pose sobre Venezuela para curarla, sanarla y protegerla de cualquier demonio o amenaza. Que su santidad bendiga a nuestra patria y a su pueblo humilde. Hoy Venezuela entera está en oración, unida en la causa del bien, en el amor por Dios y por nuestra tierra”, expresó entre aplausos.

La jornada de vigilia se extenderá durante toda la noche, con cantos, misas y actividades culturales, hasta el amanecer del domingo, cuando las campanas repiquen en señal de celebración por la canonización de los primeros santos venezolanos: José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión