Entre los 17 migrantes venezolanos enviados a El Salvador se encuentra uno con discapacidad

Víctor Andrés Ortega Burbano, un venezolano de 24 años con discapacidad en el brazo derecho, fue deportado a El Salvador junto con otros 16 connacionales. Estados Unidos lo acusa de pertenecer a la desarticulada banda criminal Tren de Aragua.

Esta información fue difundida por la periodista Madeleine García, quien publicó unos videos en los que se muestra al venezolano en EE.UU., donde hacía labores de albañilería y arreglos de viviendas.

«Trabajaba pintando casas, en un estadio, en una venta de comida rápida; no es un terrorista peligroso y sin derecho a nada, como los otros 238 venezolanos que fueron llevados a ese centro de concentración», escribió en sus redes sociales.

En su mensaje, también explicó que el joven con discapacidad tenía Estatus de Protección Temporal (TPS), lo que no solamente le permitía estar legalmente en EEUU, sino que además le autorizaba trabajar y tener número de seguro social, y que en Venezuela no tiene antecedentes penales y no cometió delito en ese país.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, confirmó el ingreso de los deportados al Cecot, una prisión de máxima seguridad criticada por violaciones de derechos humanos.

La deportación se realizó bajo la Ley de Enemigo Extranjero, a pesar de la prohibición de un juez federal, lo que ha generado controversia por la falta de debido proceso.

Con información de VTV