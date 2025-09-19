Entre el desprecio y la dignidad: La batalla interna de quienes mantienen limpia nuestra ciudad

En las calles de nuestra ciudad, la labor de los recolectores de basura a menudo pasa desapercibida o, peor aún, es vista con desprecio. Sin embargo, más allá de los botes y los camiones, su trabajo es un fascinante caso de estudio sobre la resiliencia humana. Este oficio, que muchos asocian con la marginalización, es en realidad un poderoso escenario donde la dignidad y el propósito se reinventan a diario.

La psicóloga Génesis Velásquez explica que el principal adversario de estos trabajadores no es el peso de las bolsas, sino un «enemigo invisible pero tangible»: el rechazo social. «Hablamos de las miradas de lástima, los gestos de asco de quienes se apartan o la indiferencia de quienes actúan como si no existieran», señala la experta. Este estigma genera una agotadora lucha interna, una identidad dual entre el valor propio de la persona y el juicio despectivo de la sociedad.

Para sobrevivir a esta presión, los recolectores desarrollan poderosos mecanismos de afrontamiento, que son vitales para su bienestar mental. Según la psicóloga, la clave está en el reencuadre cognitivo. «En lugar de decirse a sí mismo ‘estoy recogiendo basura’, la persona piensa ‘estoy recuperando materiales’, ‘estoy limpiando mi ciudad’ o ‘soy un cazador de tesoros'», explica. Al reinterpretar su trabajo, le quitan el estigma y le añaden un propósito significativo, lo que automáticamente eleva su autoestima.

El trabajo de un recolector de basura es, en esencia, una poderosa lección. Nos enseña que la verdadera dignidad no se encuentra en la aprobación de los demás, sino en la capacidad de darle un significado profundo a la propia existencia, incluso en las circunstancias más difíciles.

A pesar de la precariedad, este trabajo les ofrece un grado de autonomía poco común, permitiéndoles elegir horarios y rutas, lo que es un poderoso antídoto contra el sentimiento de impotencia. En última instancia, su labor es un recordatorio de que la resiliencia no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de encontrar un sentido profundo a pesar de él.

Es un recordatorio de que la resiliencia no se trata de no sentir dolor, sino de encontrar un propósito a pesar de él. La próxima vez que veamos a uno de estos trabajadores en la calle, podemos preguntarnos: ¿estamos viendo solo un trabajo, o la increíble fortaleza de una persona?

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto