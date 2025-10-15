«Entre aplausos y protestas», Conservatorio de Barquisimeto tiene nuevo director: Anderson Peraza sustituye a Freddy Silva

El Conservatorio de Música Vicente Emilio Sojo (CVES) de Barquisimeto, ubicado en la Avenida Madrid con calle Capanaparo, tiene un nuevo Director Ejecutivo. Se trata de Anderson Santiago Peraza Otálora, un ciudadano con una amplia y reconocida trayectoria en el ámbito musical venezolano.

Peraza Otálora asume este rol de gran responsabilidad tras haber ocupado previamente puestos importantes dentro de la Fundación Musical y ser una figura conocida por quienes estudiaron música desde la infancia en la región.

Sin embargo, tras la destitución de Freddy Silva, alumnos del Conservatorio de Barquisimeto, se organizaron para convocar a la 1 pm, una protesta frente a la sede de la Gobernación del estado Lara.

Una trayectoria sólida al servicio de la música

Anderson Santiago Peraza es un profesional altamente preparado y un referente en la enseñanza musical. Su experiencia incluye haber sido Director del Núcleo Barquisimeto en el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela (@nucleobarquisimeto), así como Director Docente.

Su profundo conocimiento en cuanto a la partitura, su pericia y talento, lo posicionan como el guía idóneo para los jóvenes que aspiran a desarrollarse musicalmente en el estado Lara y en Venezuela.

Compromiso con la educación musical e institucional

El nuevo Director Ejecutivo no solo asumirá la dirección del Conservatorio Vicente Emilio Sojo, sino que también fungirá como Director Docente de la Fundación. En compañía de las autoridades de Extensión, Planificación, Coordinación Curricular, Bienestar Estudiantil e Ingreso y Control de Estudios, en su labor, Peraza consignó la realización de diversos programas educativos-musicales en el estado Lara.

Esto refleja su compromiso con los alumnos y la visión de impulsar a la próxima generación de talentos, con la meta de que sean un producto nacional de exportación en el exterior, bajo un esfuerzo mancomunado.

Relevo de la generación dorada

El nombramiento se da tras la salida del anterior director, un barquisimetano de nombre Freddy Silva, que tuvo su acercamiento musical con el país asiático: Corea del Sur, para dejar en alto la música venezolana y fue partícipe de la «generación dorada» de músicos que siguen los pasos del maestro Gustavo Dudamel.

Por: Edwin Sports Hevia



