Enrique Márquez: “Es preocupante que la Ley Bolívar se traduzca en más sanciones para el país”

En su reciente Foro Volvamos a la Constitución, el excandidato presidencial y exrector del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Márquez, estuvo en la capital Larense este jueves 21 de noviembre, donde resaltó que es preocupante que la Ley Bolívar se traduzca en más sanciones que afecten la economía del país.

“Venezuela es un país soberano y Estados Unidos también, pueden publicar las leyes que quieran, pero tengo que decir que nos preocupa que esta crisis política que estamos viviendo se traduzca en más sanciones que afecten la economía del país, yo entiendo que hay una proliferación adicional de sanciones individuales las cuales se han presentado por decisiones soberanas de ese país”.

A su vez, Márquez advirtió que la ‘crisis política’ actual no debería llevar a un incremento de sanciones que afectan la economía, “esto significa que todos los venezolanos estaríamos pagando una factura de una crisis política que tenemos que resolver los políticos”.

También destacó que no creen en el ‘Apocalipsis’ del 10 de enero si embargo está enamarcado en un proceso en el que estarán atentos a lo que ocurra, “Vemos cómo esta polarización que hay en el país no ha cesado, un gobierno terco al margen de la constitución y una oposición que somos todos buscando una solución de lo que estamos viviendo; no creémos que sea el día del inicio o del final, creemos que es una fecha importante, pero es más importante lo que ocurra es que nos enreumbe en que la Constitución de la Republic Bolivariana de Venezuela sea el marco posible para el desarrollo de un país”.

Márquez enfatizó que la única salida a esta situación es el camino de la Carta Magna Venezolana, “Creemos que la única salida es en el marco de la Constitución y es el centro de nuestra política”.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto