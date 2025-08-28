Enrique Iglesias está muy ilusionado con volver a ser padre junto a Kournikova, lo serán a finales de este año, ella está en el ecuador de su embarazo.



Enrique Iglesias y Anna Kournikova llevan 24 años juntos, y la máxima de su relación siempre ha sido el secretismo y la privacidad extrema. Por ejemplo, no se sabe si se han casado o no y sus apariciones en público son inexistentes, y se limitan al ámbito profesional del cantante. Por ello, no es una sorpresa que no hayan sido ellos mismos quienes hayan dado la noticia de que esperan su cuarto hijo, se ha hecho público a través de unas imágenes exclusivas que publica este miércoles ¡Hola!.

En la revista, se ve a Kournikova embarazada mientras lleva a sus tres hijos al colegio en Miami. “Ambos están muy ilusionados con volver a ser padres y lo serán a finales de este año, ella está en el ecuador de su embarazo“, ha confirmado una fuente cercana a la pareja a la publicación.

Enrique Iglesias y Kournikova serán padres de su cuarto hijo

La noticia llega después de semanas de especulaciones sobre un posible embarazo de la pareja, que empezó su relación en 2001. Los rumores comenzaron a principios de verano, cuando se publicaron unas imágenes de Korunikova en ropa deportiva oversize por las calles de Miami.

A pesar de las prendas, se podía apreciar el cambio en su físico. Ahora, las nuevas fotos confirman que la familia dará la bienvenida a un nuevo miembro que se sumará a los mellizos Nicholas y Lucy, nacidos en 2017, y a Mary, nacida en 2020

La segunda vez que se supo que serían padres también ocurrió gracias a unas imágenes de Kournikova en un barco en Miami, publicadas en exclusiva por la revista ¡Hola!, donde se veía que estaba embarazada. Más tarde, ella compartió, con sus ahora 1,9 millones de seguidores, unas imágenes en su perfil de Instagram en el paritorio junto con su hija recién nacida e Iglesias.

El cuarto bebé de Iglesias y Kournikova será el noveno nieto de Isabel Preysler, que ya es abuela de Alejandro y Sofía, hijos de Chábeli Iglesias y Christian Altaba; Miguel, Mateo y Martín, de Ana Boyer y Fernando Verdasco, y los tres que Iglesias y Kournikova ya tienen.

Iglesias y Kournikova se conocieron en la grabación del vídeo musical del cantante Escape, en 2001, y rápidamente comenzaron su noviazgo. La tenista tenía 20 años y el cantante, 26. Desde entonces, los dos disfrutan de una vida tranquila en una isla privada en Miami Beach. No participan en la vida social y son contadas las imágenes que hay de los dos juntos.



