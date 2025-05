Enorme «tragacarros» interrumpe tránsito y afecta a vecinos en Calle 20 de Barquisimeto

Un peligroso y extenso hueco, calificado por los vecinos como un «tragacarros», surgió en la intersección de la Calle 20 con las Carreras 16 y 17 de Barquisimeto, provocando la inmediata suspensión del tránsito vehicular en la zona.

Petra de Romero, residente frente al hundimiento, denunció que la problemática persiste desde hace más de un mes y señaló la causa subyacente: «Esto ya va a tener más de un mes, cayó un carro, aquí han venido cuadrillas pero no han hecho nada. Nos dicen que van a solucionar, pero no han solucionado«, afirmó, indicando claramente la presencia de una tubería rota como el origen del socavón.

La situación no solo afecta la movilidad, sino que también impacta directamente la calidad de vida de los habitantes del sector. «Hay demasiados zancudos, aquí no me llega agua. La tengo que estar comprando o buscando«, lamentó Petra de Romero, evidenciando problemas de salubridad y la falta de un servicio básico esencial.

La vecina también expresó su preocupación por los más vulnerables: «Aquí hay niños y adultos mayores«, resaltando la necesidad urgente de una solución por parte de las autoridades competentes para evitar accidentes y mejorar las condiciones de vida en la comunidad afectada.

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto