Una enfermera y madre de dos niños perdió la vida a consecuencia de las severas lesiones que sufrió, tras caer de la moto en la que se desplazaba junto a su pareja, durante la madrugada de este miércoles, 1 de octubre, en el sector El Topo, vía hacia el caserío El Chigüire del municipio Ospino.

Las autoridades identificaron a la víctima fatal como Rocío Escarlet Goyo Linárez, de 32 años de edad. La ciudadana murió en el sitio y deja a dos niños de 6 y 12 años en orfandad. Vivía en el caserío El Chigüire de la misma jurisdicción.

Asimismo, se informó que en el siniestro resultó herido Justo Manuel Pérez Márquez, de 37 años, quien conducía la motocicleta Bera, modelo León 150cc, color negro, año 2024, en la que ambos viajaban.

Enfermera murió al caer de moto en marcha en Ospino, Portuguesa

El reporte oficial indica que el hecho se registró frente a la Finca Cartonven C.A., en el sector El Topo, vía hacia el caserío El Chigüire.

Aunque no se tiene precisión de la hora en que ocurrió el accidente, familiares de la pareja indicaron que salió de su residencia aproximadamente a las 11:20 p. m. de este martes, 30 de septiembre, y manifestaron que se dirigían a la población de Ospino.

Los dos ciudadanos fueron localizados por transeúntes de la zona, al amanecer de miércoles, tendidos la maleza que crece a orillas de la carretera. Goyo Linárez estaba sin vida. Las autoridades policiales iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias del hecho.

Con información de Portuguesa Reporta



