Encuestadora Hinterlaces reveló: Guaidó, López, Borges, MCM y Edmundo González superan el 90% de impopularidad

De acuerdo a la encuestadora estos resultados confirman una brecha significativa entre el liderazgo opositor y la percepción ciudadana, marcada por el desgaste político y el rechazo a proyectos que no han logrado responder a las necesidades del país.

Leer También: Gobierno convoca para este 27 de septiembre a simulacro nacional de preparación ante catástrofes naturales, indicó presidente Maduro

La encuestadora Hinterlaces reveló este miércoles las cifras del ranking de los políticos más rechazados por los venezolanos, sondeo que es encabezado por los opositores: Juan Guaidó, Leopoldo López, Julio Borges, María Corina Machado y Edmundo González.

La investigación de Hinterlaces señala que el rechazo se enfoca principalmente en, Juan Guaidó, determinando que es el más impopular con el 92% de las opiniones desfavorables y apenas 3% favorable.

Además, el sondeo concluyó que el segundo lugar lo ocupa Leopoldo López,con el 91 %, mientras que Julio Borges recibe el 90 por ciento de opiniones desfavorables.

En esta misma consulta pública se encuentra la dirigente opositora María Corina Machado con un 87 % de opiniones desfavorables y Edmundo González con un 86 %.

De acuerdo con Hinterlaces, estos resultados confirman una brecha significativa entre el liderazgo opositor y la percepción ciudadana, marcada por el desgaste político y el rechazo a proyectos que no han logrado responder a las necesidades del país.

Asimismo, señaló que la alta impopularidad revela también que la mayoría de los venezolanos asocia a estos dirigentes con la conflictividad política, la dependencia de agendas extranjeras y la falta de propuestas concretas para resolver los problemas nacionales.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión