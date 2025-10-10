Encuestadora Hinterlaces: 91% de los venezolanos tiene una opinión desfavorable sobre María Corina Machado

El sondeo, que incluyó 1.200 entrevistas y reportó un margen de error de 3%, sitúa a Machado con una tasa de rechazo significativamente superior al resto de líderes políticos del país.

La encuestadora Hinterlaces realizó el pasado 8 de octubre de 2025 un estudio de la percepción de los venezolanos sobre los dirigentes políticos nacionales en el que el 91% de los consultados tiene una opinión desfavorable sobre la dirigente opositora María Corina Machado.

Leer También: Ministro Diosdado Cabello: Ante cualquier agresión contra nuestro país las armas de la República estarán en manos del Pueblo



El sondeo, que incluyó 1.200 entrevistas y reportó un margen de error de 3%, sitúa a Machado las más impopular, con una tasa de rechazo significativamente superior al resto de líderes políticos del país.

La opositora de extrema derecha ha sido vocera principal de narrativas que han conducido a la imposición unilateral de sanciones, bloqueos y robo de recursos del Estado por parte de los distintos Gobiernos de los Estados Unidos y sus aliados Europeos.



Recientemente, Machado de acuerdo a las denuncias del Gobierno del presidente Nicolás Maduro, ha acompañado y aplaudido los argumentos de Washington contra Caracas en una supuesta lucha contra el narcotráfico en la que la Administración Trump ha realizado, según expertos, un desproporcionado despliegue militar en aguas del Caribe, cerca de las costas venezolanas, con varios ataques letales a embarcaciones de pescadores.

Venezuela ha denunciado reiteradamente que se trata de una amenaza a la integridad territorial del país, en tanto el presidente Maduro ha calificado estas maniobras como una «excusa para justificar una intervención militar»; sostiene además que las operaciones estadounidenses violan el derecho internacional.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión