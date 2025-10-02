Encuestadora DataViva: 94% rechaza agresión militar Estadounidense y respalda el diálogo con respeto a la soberanía

De acuerdo con los resultados, el 88% de los consultados está de acuerdo con la carta enviada por el presidente Nicolás Maduro a su par de Estados Unidos, Donald Trump, en la que propone un diálogo sobre la base del respeto mutuo.

La más reciente encuesta nacional realizada por la encuestadora Dataviva revela un amplio consenso en torno a la defensa de la soberanía y la búsqueda de soluciones a través del diálogo.

De acuerdo con los resultados, el 88 % de los consultados está de acuerdo con la carta enviada por el presidente Nicolás Maduro a su par de Estados Unidos, Donald Trump, en la que propone un diálogo sobre la base del respeto mutuo y la independencia de Venezuela. Solo un 12% se mostró en desacuerdo, considerando la intervención extranjera como una alternativa.

La medición también registró que el 79 % de los encuestados respalda la iniciativa del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, concebido como un espacio de convocatoria amplia e incluyente de los distintos sectores sociales frente a las agresiones contra el país.

En cuanto al Decreto de Estado de Conmoción, el 73 % lo considera importante o muy importante, reflejando sensibilidad ciudadana ante la coyuntura y el respaldo a la adopción de medidas extraordinarias en defensa de la estabilidad nacional.

Estos resultados confirman una clara tendencia hacia la cohesión nacional, el rechazo a la injerencia extranjera y el fortalecimiento de mecanismos propios para la protección de la soberanía.

