La más reciente encuesta nacional realizada por la firma Dataviva revela un amplio consenso ciudadano en defensa de la paz, la estabilidad y la soberanía nacional.

De acuerdo con los resultados, el 86% de los consultados se manifestó en desacuerdo con que se le haya otorgado el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado , señalando que no existen méritos ni acciones concretas que respalden ese reconocimiento.

Asimismo, el 93% rechaza de manera categórica cualquier solicitud o propuesta de agresión multifactorial contra Venezuela , al considerarla contraria a la paz, el diálogo y la independencia del país.

La encuesta también muestra que el 84% considera que María Corina Machado no ha hecho esfuerzos reales por la paz de Venezuela , mientras que el 89% mantiene una opinión desfavorable sobre su liderazgo político , reforzando una tendencia sostenida de desaprobación pública.

Estos resultados reflejan una posición clara de la ciudadanía venezolana a favor de soluciones soberanas y pacíficas, y un rechazo mayoritario a las acciones o reconocimientos que se perciben como incompatibles con la estabilidad nacional.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión