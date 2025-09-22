Encuesta: Mayoría de los Venezolanos rechaza rol opositor de María Corina Machado

La encuesta refleja una caída de 10 puntos en la percepción ciudadana sobre su rol, principalmente por la postura sobre el proceso de negociación nacional.
El rol como dirigente opositora de extrema derecha María Corina Machado es rechazado por el 64,6 % de los venezolanos, según un estudio de la encuestadora Datanálisis.
Leer También: Fiscal General de la República Tarek William Saab informó que 104.589 personas han sido atendidas en programas de justicia de calle
El sondeo, difundido en la red social X por el politólogo Pablo Andrés Quintero, señala que el descontento estaría vinculado principalmente a la postura de Machado frente al proceso de negociación nacional.
Dentro de las percepciones negativas, el mayor número de los encuestados (26,5%) calificó su rol como “muy malo“, en tanto un 20,3% lo define como “malo” y un apenas el 17,8% lo considera regular, con tendencia hacia malo.
El descalabro de la credibilidad y popularidad de María Corina Machado en Venezuela obliga a realizar un sondeo de opinión en Estados Unidos. Esto luego de que a más de un año, solo se evidencia un profundo estancamiento.
Con tales niveles de desaprobación, María Corina Machado se sitúa 10 puntos por debajo de la última medición general de popularidad, lo que refleja una caída en la percepción ciudadana sobre su liderazgo, caracterizado por el apego a la agenda política estadounidense y el rechazo a los diálogos impulsados por el gobierno de Venezuela.
De hecho, apenas el 18,6% de los encuestados por Datanálisis expresa una opinión favorable, y solo un 5,7% lo consideró bueno, mientras el 9,7% lo ubicó como “regular hacia bueno.”
Aunque no se han divulgado los detalles técnicos, el informe circula en un contexto de creciente unidad en torno al gobierno del presidente Nicolás Maduro, al tiempo que crecen las críticas al sector extremista de la oposición venezolana por su rechazo a los recientes mecanismos de diálogo impulsados por el Ejecutivo.
Las autoridades de Venezuela han denunciado repetidas veces los vínculos de María Corina Machado con los planes desestabilizadores descubiertos a mediados de año, que buscaban sembrar violencia e inseguridad en la nación sudamericana, a petición del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.
La dirigente opositora -que en 2018 pidió a Israel una intervención militar en territorio bolivariano- registra también un 92 por ciento de rechazo entre los consultados en la encuesta nacional de Dataviva, otro informe que ratifica la defensa del pueblo venezolano a su soberanía nacional.
Hender «Vivo» González
Con información de Telesur