Encuesta: Mayoría de los Venezolanos rechaza rol opositor de María Corina Machado

La encuesta refleja una caída de 10 puntos en la percepción ciudadana sobre su rol, principalmente por la postura sobre el proceso de negociación nacional.

El rol como dirigente opositora de extrema derecha María Corina Machado es rechazado por el 64,6 % de los venezolanos, según un estudio de la encuestadora Datanálisis.

El sondeo, difundido en la red social X por el politólogo Pablo Andrés Quintero, señala que el descontento estaría vinculado principalmente a la postura de Machado frente al proceso de negociación nacional.

Dentro de las percepciones negativas, el mayor número de los encuestados (26,5%) calificó su rol como “muy malo“, en tanto un 20,3% lo define como “malo” y un apenas el 17,8% lo considera regular, con tendencia hacia malo.