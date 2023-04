Encuesta de Poder y Estrategia marca empate técnico entre María Corina Machado y Er Conde del Guácharo

La empresa poder y estrategia del politólogo Ricardo Ríos, realizó una encuesta a 800 personas desde el 13 de marzo al 20 de marzo, la cual arrojó un empate técnico de cara a las primarias entre María Corina Machado y Er Conde del Guácharo. Marcado por la despolarización de la población, quien muestra poco interés en apoyar a los principales protagonistas de la política en Venezuela, tanto del oficialismo, como de la oposición.

11% de los encuestados aseguraron apoyar al oficialismo y al Presidente Nicolás Maduro, 11% dijeron ser chavistas pero no apoyan a Maduro, 17% se identificó como opositor, 24% está en desacuerdo con el gobierno, 32% no quiere saber nada del tema político y el otro 5% no sabe o no responde. Lo que antes era un país polarizado entre chavismo y oposición, ahora deja el camino libre para otros actores de la política.

Con respecto a las elecciones primarias, el 28% de la población recalcó que no va a votar en este proceso, mientras que un 43% de los encuestados apuntaron que no se han decidido en apoyar a un candidato en específico. Los precandidatos María Corina Machado y Benjamín Rausseo (Er Conde del Guácharo), tienen 11% de apoyo, seguidos de Manuel Rosales con 3%, Henrique Capriles con 2% y otros candidatos tienen el 1%.

La encuesta fue aplicada en Caracas, Maracaibo, Barquisimeto, Puerto La Cruz, Barcelona, San Cristóbal y Barinas. El 53% de la población encuestada está en edades desde los 18 hasta los 45 años. Mientras que el 47% va desde los 46 años hasta los 80. Un 83% de la población conforman los estratos sociales C-D-E y el 17% de los entrevistados los estratos A y B.

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto