Encuentro histórico: Papa León XIV recibió al Padre Badoglio Durán en el Vaticano

La histórica canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles en el Vaticano fue, sin duda, un momento de inmensa fe para toda Venezuela. Pero para el estado Lara, la celebración tuvo un matiz de orgullo y cercanía, gracias a un encuentro que lleva un pedazo de nuestra tierra hasta el mismísimo corazón de la Iglesia Católica.

El Padre Badoglio Durán, párroco de la Iglesia San Judas Tadeo y muy querido por la feligresía de Barquisimeto por sus multitudinarias misas de sanación, fue uno de los larenses presentes en Roma. El popular sacerdote, conocido por su carisma, viajó con la fe de su gente a cuestas para ser testigo de la elevación a los altares de nuestros primeros santos.

Un encuentro que sella la fe larense

La gran noticia que resonó en la comunidad larense es que el Padre Badoglio no solo asistió a la ceremonia, sino que tuvo un encuentro personal con el Papa León XIV. Este privilegio, reservado a pocas personalidades, se convirtió en un momento cumbre para la representación de Barquisimeto en Roma.

Durante el encuentro, el Padre Badoglio demostró el apego a sus raíces y el talento que brota de nuestra tierra. El sacerdote le hizo entrega a Su Santidad de un regalo muy especial y netamente barquisimetano: una pañoleta diseñada por una talentosa creadora local.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto