Encuentran sin vida a la hija de un alcalde de Barinas

Barinas se tiñe de luto tras el trágico fallecimiento de Salvany Salomé Guerrero, de 20 años e hija del alcalde del municipio Antonio José de Sucre, Salvador Guerrero. Su cuerpo sin vida fue hallado en la mañana de este viernes, a un kilómetro del puente Aguas Abajo, en la vía hacia Palma Sola. La joven, que era estudiante de medicina, fue víctima de la fuerza del río La Acequia.

Encuentran sin vida a la hija de un alcalde

Detalles del Incidente

Salvany se encontraba con un grupo de amigos en el centro turístico Refugio de Vida cuando una crecida repentina del río los tomó por sorpresa. Aunque diez de las once personas lograron salir del agua, Salvany no corrió con la misma suerte.

Una intensa búsqueda comenzó la noche anterior, movilizando a equipos de rescate y a la comunidad. El alcalde Salvador Guerrero, quien se encontraba en Caracas, se enteró de la situación y a través de un mensaje en redes sociales agradeció la solidaridad y pidió ayuda para la búsqueda, con la esperanza de encontrarla con vida. Desafortunadamente, la noticia que recibió en la mañana fue la del hallazgo del cuerpo de su hija.

Este trágico suceso ha conmovido a la comunidad y ha puesto en evidencia el peligro de las crecidas repentinas en los ríos de la región, no obstante el dolor de una pérdida de un hijo es incomparable, el alcalde se encuentra totalmente devastado tras la perdida de su hija en dicho sector donde lamentablemente perdió la vida, es por ello que la comunidad se ha solidarizado con la máxima autoridad del municipio, compartiéndoles mensajes de condolencias a través de las redes sociales y mensajes de textos en las distintas emisoras de la ciudad.

Por: Edwin «Sports» Hevia Cadevilla

Con extractos de Notitarde