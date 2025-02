Encuentran muertos al famoso actor Gene Hackman y a su esposa

El premiado actor estadounidense Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa, fueron hallados muertos en su casa de Santa Fe (Nuevo México), informaron las autoridades.

El sheriff del condado de Santa Fe, en Nuevo México, afirmó en un comunicado: «Podemos confirmar que tanto Gene Hackman como su esposa fueron encontrados muertos el miércoles por la tarde en su residencia de Sunset Trail».

Hackman tenía 95 años y su esposa 63.

«Se trata de una investigación en curso, pero en este momento no creemos que haya habido ningún delito», dijo el sheriff Adán Mendoza.

Él fue quien comunicó la noticia a los medios locales poco después de la medianoche del miércoles, añadiendo que además de la pareja había muerto también el perro.

Aunque declaró que no había indicios inmediatos de que se tratara de un crimen, Mendoza no proporcionó una causa de la muerte ni dijo cuándo podría haber fallecido la pareja.

«Todo lo que puedo decir es que estamos en medio de una investigación preliminar de la muerte, a la espera de que se apruebe una orden de registro».

Hackman ganó el Oscar al mejor actor por su papel de Jimmy «Popeye» Doyle en el thriller de William Friedkin «The French Connection» (1971), y otro al mejor actor de reparto por interpretar a Little Bill Daggett en el western de Clint Eastwood «Unforgiven» (1992).

Sus otros papeles nominados al Oscar fueron en la película «Bonnie and Clyde» (1967), en «Never Sang for My Father» (1970) y como agente en «Mississippi Burning» (1988).

«Podía interpretar a cualquiera»

El aclamado actor interpretó más de 100 papeles, incluido el supervillano Lex Luthor en las películas de Superman protagonizadas por Christopher Reeve en los años 1970 y 1980.

Hackman actuó junto a muchos pesos pesados de Hollywood, entre ellos Al Pacino en «Scarecrow» (1973), Gene Wilder en «Young Frankenstein» (1974) y Warren Beatty y Diane Keaton en «Reds» (1981).

También protagonizó las exitosas películas «Runaway Jury» y «The Conversation» de Francis Ford Coppola, así como «The Royal Tenenbaums» de Wes Anderson.

Coppola fue uno de los primeros en rendir homenaje a la estrella fallecida, llamándolo «un gran artista».

En su cuenta de Instagram, escribió: «Gene Hackman fue un gran actor, inspirador y magnífico en su trabajo y complejidad. Lamento su pérdida y celebro su existencia y contribución».

El actor de Star Trek, George Takei, publicó en X: «Hemos perdido a uno de los verdaderos gigantes de la pantalla».

«Gene Hackman podía interpretar a cualquiera, y se podía sentir toda una vida detrás de eso», escribió. «Podía ser todos y ninguno, una presencia imponente o un ciudadano común y corriente. Así de poderoso era como actor. Se le echará de menos, pero su trabajo vivirá por siempre».

Además de sus premios Oscar, también obtuvo dos Bafta, cuatro Globos de Oro y un premio del Sindicato de Actores de Cine.

Hizo una aparición cómica interpretando a un senador conservador en «The Birdcage» de 1996 junto a Robin Williams y Nathan Lan, que interpretan a una pareja gay.

Su última aparición en la pantalla grande fue como Monroe Cole en «Welcome to Mooseport» en 2004, después de lo cual se retiró de Hollywood para llevar una vida más tranquila en Nuevo México.

«Los actores tenían que ser guapos»

Nacido en California en 1930, Hackman se alistó en el Cuerpo de Marines de EE.UU. después de mentir sobre su edad a los 16 años, y sirvió durante cuatro años y medio.

Se le destinó a China, Hawái y Japón antes de ser dado de baja en 1951.

Tras su servicio militar, después de vivir y trabajar en Nueva York y estudiar periodismo y producción de televisión en la Universidad de Illinois, decidió regresar a California para perseguir su sueño de ser actor.

Hackman se unió al Pasadena Playhouse en California, donde se hizo amigo de un joven Dustin Hoffman.

«Creo que yo quería ser actor desde que tenía unos 10 años, tal vez incluso más joven que eso», contó una vez. «Tengo recuerdos de las primeras películas que vi y de actores que admiraba como James Cagney, Errol Flynn, ese tipo de hombres de acción románticos».

«Cuando vi a esos actores, sentí que podía hacerlo (…) pero siempre estuve convencido de que los actores tenían que ser guapos».

«Eso me viene de la época en la que Errol Flynn era mi ídolo. Salía del teatro y me sorprendía cuando me miraba en el espejo porque no me parecía a Flynn. Me sentía como él».

En 1963 regresó a Nueva York y actuó en producciones fuera de Broadway (entre ellas en la comedia «Any Wednesday» del Music Box Theatre) y en papeles menores en televisión.

Pero empezó a hacerse un nombre en los años 70, cuando se convirtió en el protagonista del detective neoyorquino Jimmy «Popeye» Doyle en «The French Connection».

A partir de entonces, se convirtió en un elemento fijo de la gran pantalla en películas como la cinta de catástrofe de 1972 «The Poseidon Adventure».

También apareció en «Children From Their Games» en el antiguo Teatro Morosco, «Poor Richard» en el Teatro Helen Hayes y «The Natural Look» en el Teatro Longacre, antes de regresar en 1992 para interpretar «Death And The Maiden» en el Teatro Brooks Atkinson.

«No voy a actuar más»

Hackman y su primera esposa, Faye Maltese, estuvieron juntos durante 30 años y criaron a tres hijos antes de divorciarse en 1986.

En sus últimos años, él y su segunda esposa, Betsy, se mantuvieron alejados de los focos de atención, salvo por una rara aparición pública juntos en los Globos de Oro de 2003, donde Hackman ganó el premio Cecil B. deMille.

En 2008, le dijo a la agencia Reuters que, a pesar de que no iba a haber un anuncio oficial, él ya no iba a actuar más.

«En los últimos años me han dicho que no lo diga, en caso de que surja algún papel realmente maravilloso, pero realmente no quiero hacerlo más».

También explicó que estaba centrando su atención lejos de la pantalla grande y en su pasión más tranquila y calmada de escribir novelas.

«Me formaron para ser actor, no una estrella. Me formaron para interpretar papeles, no para tratar con la fama, los agentes, los abogados y la prensa», declaró una vez.

«Me cuesta mucho emocionalmente verme en la pantalla. Pienso en mí y me siento muy joven, y luego miro a este hombre mayor con la barbilla holgada y los ojos cansados y las entradas en el cabello y todo eso».

Después de dejar la actuación, se ganó una nueva reputación como escritor de ficción histórica.

Escribió cuatro libros junto a Daniel Lenihan: «Wake of the Perdido Star» (1999), «Justice for None» (2004), «Vermillion» (2004) y «Escape from Andersonville» (2008).

Luego escribió dos obras en solitario: «Payback at Morning Peak» (2011) y «Pursuit» (2013).

Y a pesar de haber hecho más de 100 películas y de escribir novelas, Hackman también logró convertirse en un golfista competente y un pintor respetado.

No solo eso, también pudo desempeñarse en la pista de carreras conduciendo autos de Fórmula Ford y participando en la carrera de resistencia de Daytona de 1983.

A lo largo de su carrera concedió pocas entrevistas y evitó el estilo de vida de celebridad.

«Si te ves a ti mismo como una estrella», dijo una vez, «ya has perdido algo en la representación de cualquier ser humano».

Información de: BBC