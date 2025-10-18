¡En vivo desde Santa Rosa! Gobernación de Lara proyectará en pantalla gigante la canonización

La Gobernación del estado Lara, a través de la Fundación Manto de María Divina Pastora, extiende una cordial invitación a toda la comunidad a participar en un evento de gran trascendencia histórica y fe: la proyección en pantalla gigante de la ceremonia de canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles.

Este domingo 19 de octubre, Venezuela hará historia con la elevación a los altares de sus primeros dos santos. La ceremonia será transmitida en vivo y directo desde El Vaticano, en el Parque Mirador Teatro de Santa Rosa a partir de las 04:00 a.m. permitiendo a los feligreses larenses unirse a esta celebración universal.

Se espera una masiva asistencia de la comunidad católica venezolana para participar con fervor y alegría en este acontecimiento que marca un hito en la historia religiosa del país. La canonización de un laico como el Dr. Hernández y una religiosa, la Madre Rendiles, es un motivo de profundo regocijo y unidad para la nación.

Carla Martínez / Noticiad Barquisimeto