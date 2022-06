En vilo por Toni Kroos: El Real Madrid sorprendido por la decisión del Alemán de no renovar aún

El Real Madrid, sorprendido por la decisión del alemán de no renovar aún, espera que al final se quede. Finaliza su actual contrato con 33 años y no se ve alargando su carrera como está haciendo Modric.

Leer también: Según Diario El País: El PSG comunica a Neymar Jr. que quiere que no continúe

Toni Kroos tiene en vilo al Real Madrid. Como ya contó la Cadena SER hace unos días, el futbolista ha respondido a la primera aproximación del club para sentarse a hablar de una renovación de forma poco habitual: prefiere no firmar nada ahora y esperar a que su contrato, que finaliza en junio de 2023, se acerque a su fin para valorar su propio rendimiento y también su encaje en el equipo.

El Madrid pretendía una extensión corta, pues Kroos, de 32 años, tendrá 33 cuando finalice su actual vinculación; la idea era extenderlo hasta 2024. Aunque al mismo tiempo agradecen en el club la honestidad del germano, que prefiere comprobar si dentro de un año sigue a pleno rendimiento o no, así como si mantiene un rol de importancia para Ancelotti, antes de aferrarse a un nuevo contrato. Kroos solo quiere quedarse si entiende que tiene algo que aportar al Madrid y si el Madrid sigue considerando necesaria esa aportación.

Realmente, ya insinuó algo similar a esto en el acto de su renovación, en verano de 2019, cuando el Madrid le extendió el contrato hasta 2023 pese a que acababa de cerrar una temporada 2018-19 desastrosa, tanto a nivel grupal como individual. La decisión provocó cierto revuelo entre la afición, pero el club se mantuvo tranquilo y siguió apostando por un Kroos que, al explicarse ante la Prensa, dejó esta perla: “Tendré 33 años cuando acabe (este contrato); si con 29 hacemos una renovación de cuatro años mi idea, prácticamente, es acabar aquí. Mis sensaciones son que con 37 o 38 años no creo que siga jugando. Decidiré en el momento, pero la idea es que sea mi última renovación larga”.

En sus palabras, Kroos evidenciaba dos realidades: que no se ve alargando su carrera a primer nivel de forma excepcional, como sí está haciendo por ejemplo su compañero de equipo Modric (acabará su contrato con casi 38 años y no descarta volver a renovar); y que, si renueva, lo hará seguramente de año en año, para ir chequeando que se mantiene al nivel que cree que hay que tener en un equipo como el Madrid, en el que ha ganado nada menos que 17 títulos en ocho temporadas: cuatro Champions, tres Ligas, tres Supercopas de Europa, cuatro Mundiales de Clubes y tres Supercopas de España. Está temporada de contrato que le queda podrá sumar hasta seis más, empezando por la Supercopa de Europa, el 10 de agosto en Helsinki ante el Eintracht de Frankfurt.

No ha sido la única declaración que Kroos ha hecho en relación a su futuro; fue mucho más claro incluso en julio de 2021, tras anunciar su renuncia a ser convocado por la selección de Alemania, cuando explicó: “Creo que el año 2023 es muy adecuado, tendré 33 años. Decidiré si renovar o no por una temporada o dos, pero estoy seguro de que me retiraré en el Real Madrid”. Complicado ser más meridiano que Kroos.

En esto, claro, no influye solo el hecho de que Kroos se vea al nivel; también su conocimiento de que en el club ya están preparando el terreno para el relevo generacional y no sería de extrañar que, en esta próxima temporada, se vaya imponiendo el cambio de guardia. Aunque lo mismo se dijo al inicio de la 2021-22 y al final el tridente Casemiro-Kroos-Modric ha acabado siendo tan indiscutible como siempre, potenciado por las técnicas de preparación física de Antonio Pintus y por un Ancelotti que, ante la duda, ha preferido tirar de su experiencia.

Pero los jóvenes, como Camavinga y Valverde, han tenido sus momentos y ahora llega Tchouameni para añadir más competencia. Si Kroos se mantiene fijo en el once y con buen rendimiento el próximo curso, las posibilidades de que quiera seguir aumentan; si empieza a visitar el banquillo de forma más asidua, las opciones de no firmar crecen seriamente…

Las tres vías de Kroos

Entienden en el Real Madrid que son tres los caminos posibles para Kroos en su futuro imediato: una renovación corta a final de curso, de uno o dos años; que el alemán decida retirarse a los 33 años, imitando al que fuese su entrenador en el Real Madrid, Zinedine Zidane, que anunció que colgaría las botas aún con 33 años e hizo efectiva esa decisión tras el Mundial de Alemania 2006, con los 34 recién cumplidos; y una tercera vía, mucho más remota, consistente en que el alemán deje el fútbol europeo de primer nivel para probar suerte en un proyecto lejano, probablemente en la MLS americana, donde su amplia experiencia y su impresionante palmarés son muy cotizados. Aunque en el Madrid, por el talante competitivo de Kroos, ven esta opción lejana.

Con todo, el Madrid se mantiene en su idea: quiere que Kroos siga, si no para ser titular indiscutible, sí para traspasar sus conocimientos a los que vienen por detrás, especialmente a Camavinga y Valverde, en una especie de transición dulce que perjudique lo mínimo posible el rendimiento del equipo. Pero para ello deberán esperar en el club a que pase el curso 2022-23, con el futuro de Toni Kroos siendo un misterio hasta para sí mismo.

Diario AS