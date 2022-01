En Ureña mujer ebria atacó con un chuchillo a un hombre

El hecho se registró en la zona de La Toma Carmelitera en la capital del municipio fronterizo. La dama sin razones aparentes, sacó de su cartera un cuchillo y se lanzó contra Franklin Valera, de 43 años.

El hombre tras el ataque fue trasladado a un centro asistencial en el que lograron detener el sangrado y posteriormente atenderle la herida.

Le diagnosticaron una herida cortopunzante por arma blanca en la región posterior del hemitórax izquierdo, la cual ameritó 6 puntos de sutura interna y 3 puntos de sutura externa.

Al ser interrogado, el hombre mencionó que no conocía a la agresora, y también aclaró que no existía ninguna relación entre ambos. Además dejó en manifiesto que solo transitaba por el lugar, más no hizo algo que le causara molestia a la dama.

La dama fue detenida y puesta a las órdenes del Ministerio Público de la entidad