En un reciente sondeo por Hinterlaces: Fiscalía General de la República es la institución pública mejor valorada por los Venezolanos

En un reciente sondeo de la encuestadora Hinterlaces, correspondiente a septiembre de 2025, se reveló que la Fiscalía General de la República se consolida como la institución pública mejor valorada por los venezolanos, alcanzando un 75 % de opinión favorable.

En este nuevo sondeo, la encuestadora afirmó que este porcentaje se debe, entre otros factores, por iniciativas como el Plan Conduce por la Vida, orientado a reducir la mortalidad en accidentes de tránsito, y la lucha interna contra la corrupción, que desde 2017 ha llevado a más de 600 funcionarios a ser procesados judicialmente.

Este resultado refleja el alto nivel de respaldo ciudadano hacia la gestión de la Fiscalía General de la República, en un contexto donde la confianza en las instituciones públicas es fundamental para el fortalecimiento del Estado de Derecho.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión