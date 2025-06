En rueda de prensa Diosdado Cabello: Municipios bajo control opositor fueron usados como «Centros de Guarimbas» en el pasado

En rueda de prensa el secretario general del PSUV, recordó como ciertas facciones de la oposición habrían utilizado cargos en alcaldías y gobernaciones para orquestar planes de desestabilización.

En el marco de la presentación de los primeros 86 candidatos del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB) para las próximas elecciones municipales del 27 de julio, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, recordó que «el fascismo cuando tuvo espacios de poder convirtió sus municipios y estados en centros para las guarimbas».

Durante una rueda de prensa, Cabello enfatizó la importancia de la paz para el progreso económico y social del país en el marco de la próxima campaña electoral con miras a los comicios. En este sentido, hizo referencia a cómo, ciertas facciones de la oposición habrían utilizado cargos en alcaldías y gobernaciones para orquestar planes de desestabilización.

«Debe recordar nuestro Pueblo cómo la oposición fascista, que tuvo espacios de poder en determinados momentos, convirtieron sus municipios y sus estados en espacios para las guarimbas, pongo como ejemplo al enfermo de Chacao», señaló Cabello, aludiendo a períodos específicos donde las instituciones municipales fueron instrumentalizadas y en referencia al exalcalde Leopoldo López, quien gobernó ese municipio por años.

El dirigente del PSUV también acusó a gestiones vinculadas al «extremismo de derecha» no solo de violencia y desestabilización, sino también de corrupción. «Corruptos como ninguno, ¡es histórico! Si los periodistas hicieran un estudio de todos los que construyeron edificios en Chacao y preguntan a quién le pagaban sus permisos para construir le dirán que al papá del terrorista Leopoldo López, vendía los permisos y lo hizo hasta hace poco, porque aun estando en España lo seguía haciendo», aseveró.

En contraste, Cabello reconoció la labor de algunos líderes opositores que, en años recientes, han demostrado lo que él considera un compromiso con la paz y la gobernabilidad, desmarcándose de posturas extremistas. «Después de eso vinieron algunos gobernantes (opositores que) cumplieron su periodo y no participaron en actos terroristas, han estado gobernando para todo el mundo, y eso es bueno porque la estabilidad del país no depende solo del Chavismo, no, también dependen de los sectores opositores», enfatizó, haciendo un llamado a la unidad y al trabajo conjunto por el futuro de Venezuela.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión