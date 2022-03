¿En qué año se inventó el beisbol? Historia y origen

Te presentamos los datos que existen sobre los orígenes de la pelota caliente, así como la persona que es considerada su inventor.

Leer También: MLB: Rockies de Colorado y Kris Bryant llegan a un acuerdo multimillonario

El béisbol tuvo sus inicios a principios del siglo XIX en Estados Unidos. La base principal del ‘Rey de los Deportes’ fueron el cricket y el rounders, juegos en los que se enfrentan dos equipos que utilizan una especie de bat y una pelota.

Variaciones de esos deportes se empezaron a jugar tanto en las escuelas como en los patios traseros de las casas en algunas ciudades industrializadas en los Estados Unidos.

Pero fue en septiembre de 1845 cuando el beisbol empezó a tomar forma cuando un grupo de hombres fundó el New York Knickerbocker Baseball Club. Uno de los integrantes de ese equipo, el bombero y empleado bancario, Alexander Joy Cartwright, entonces creó las primeras reglas para practicar este deporte.

A partir de ese momento, con esas nuevas reglas, el beisbol empezó a separarse de los deportes con los que se le comparó de inicio, para desarrollar su propio estilo e historia.

Una vez aceptadas las reglas, fue en 1846 cuando se llevó a cabo el primer juego oficial de beisbol, cuando se enfrentaron los Knickerbockers a un equipo de cricket.

“No nos llamen héroes a nosotros. Héroes son los bomberos". Sparky Anderson, Salón de la Fama de Cooperstown.

En la foto: Alexander Cartwright, uno de los padres del beisbol, quien también era bombero. pic.twitter.com/3CdWrLeBkt — Mari Montes ❤️⚾️🐾🫓🎵 (@porlagoma) August 20, 2019 Fueron varias las reglas con las que comenzó el beisbol, muchas de ellas se han ido modificando a lo largo de la historia pero estas son las que se han mantenido hasta ahora:

Cuatro bases establecidas en un cuadrado

Las bases entre sí están a 90 pies de distancia

Las bolas bateadas fuera de primera y tercera base son foul

Se consideran tres outs para que termine una entrada

Los equipos juegan un total de nueve entradas

El bateador debe recibir tres strikes para poder ser considerado out

Al tercer swing fallado, el bateador puede correr a primera base si el catcher no atrapa la pelota y puede embasarse si este mismo no tira

Los corredores pueden ser puestos out si son tocados con la pelota en juego o forzados en las bases (por ejemplo un doble play).

OTROS MOMENTOS NOTABLES EN LA HISTORIA DEL BEISBOL

Después de que Alexander Joy Cartwright le diera vida al ‘baseball’, estos son algunos de los momentos más importantes que se dieron en el desarrollo de la pelota caliente:

1845: Cartwright formaliza las reglas

1846: se llevó a cabo el primer juego entre los Knickerbocker Baseball Club of New York City y los New York Baseball Club

1857: se discutieron las reglas en la primera convención, en la que se presentaron 25 equipos

1858: se formó la National Association of Baseball Players, convirtiéndose en la primera liga de beisbol amateur organizado

1860: la Guerra Civil provocó que disminuyera la cantidad de equipos pero los soldados que aprendieron a jugar beisbol lo llevaron a otras ciudades en EU

1868: más de 100 equipos se presentaron en la convención anual

1869: Cincinnati Red Stockings se convirtió en el primer equipo profesional que pagó a sus jugadores

1871: la National Association se convirtió en la primera liga de beisbol profesional

1875: la National Association fue reemplazada por la National League

1882: se creó una liga rival: la American Association

1901: llegó la American League

1903: se jugó la primera World Series

Septima Entrada