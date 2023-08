En Nuevo Barrio tienen 15 años viendo el daño progresivo de la vialidad

Habitantes de Nuevo Barrio, al oeste de la ciudad de Barquisimeto, tienen 15 años viendo el daño progresivo de la vialidad, producto del paso de vehículos de carga pesada, situación que se ha agravado al punto de ocasionar problemas respiratorios a los residentes.

Isis Castillo residente de la comunidad desde hace 50 años, manifiesta que ha hecho los debidos reportes en diferentes oportunidades sin recibir alguna solución, asimismo señaló que la primera autoridad municipal tiene conocimiento de la situación y tomó el compromiso de asfaltarles la calle. “Él me dijo que esperara porque estaban asfaltando primero las carreras, al terminar los trabajos de la Rotaria con 17 se vendrían hacia acá, eso fue a inicios de año”, dijo.

Esta situación se ha agravado al punto en que la mayoría de los habitantes de la zona presentan problemas respiratorios, por el polvo y tierra que se levanta ya que se han visto en la obligación de taparlos con escombros para evitar un mal mayor en las tuberías de aguas. “Tengo 15 días con una tos que no se me quita, y esto no es de ahorita, todos los vecinos estamos presentando problemas respiratorios.” Alegó Castillo.

Castillo menciona que igualmente a través del consejo comunal no han canalizado los requerimientos para darle solución a el asfaltado de las calles. Vecinos exhortan nuevamente a las autoridades a que soluciones el problema de vialidad.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto