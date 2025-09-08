En Miranda: Hombre asesina a su hijastro de una puñalada

Un hombre de 58 años, identificado como Julio Medina, asesinó a su hijastro, Jhoxel Adrián Rodríguez Colmenares, de 34 años, durante una discusión familiar en Ocumare del Tuy, estado Miranda. El hecho ocurrió la noche del 6 de septiembre en el sector La Parada de la urbanización Aragüita 4.

Medina apuñaló a Rodríguez en el cuello con un cuchillo. La víctima fue trasladada a un hospital local, pero falleció a causa de la herida. En medio de la disputa, el padrastro también resultó herido, sufriendo múltiples laceraciones y un corte en el cráneo, por lo que fue atendido en el mismo centro médico.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) ha iniciado una investigación para determinar la causa exacta de la disputa. Según reportes de medios locales, las peleas entre ambos hombres eran frecuentes.

Por: Edwin «Sports» Hevia Cadevilla