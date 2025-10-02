En lo que va del año 2025 supera los 743 millardos: Seniat recaudó más de 141 millardos de bolívares en septiembre

Con este resultado, la recaudación acumulada del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, en lo que va del año 2025, supera los 743 millardos de bolívares.

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) anunció, este miércoles, en sus redes sociales que alcanzó una recaudación durante el mes de septiembre, de 141.030.607.609 bolívares.

Con este resultado, la recaudación acumulada del Seniat en lo que va del 2025 asciende a 743.780.010.589 bolívares.

De acuerdo a la institución, esta cifra récord fortalece significativamente la economía nacional y se enmarca en los lineamientos del presidente Nicolás Maduro, la primera transformación del Plan de las 7T, y la gestión del superintendente Nacional Aduanero y Tributario, José David Cabello Rondón.

El Seniat destacó, a través de sus redes sociales, que el éxito de la recaudación «consolida día a día una administración tributaria responsable, clara y comprometida con servir a la patria».

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión