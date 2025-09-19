«En las Comunas no hay miedo»: Ministro Ángel Prado Lidera Asamblea Antimperialista en Barquisimeto

En un evento que congregó a comuneros de todo el estado, el ministro para las Comunas, Ángel Prado, encabezó la “Asamblea Comunera Antimperialista” en el icónico Monumento El Obelisco de Barquisimeto. El acto contó con la presencia del gobernador del estado Lara, Luis Reyes Reyes, y el alcalde de Iribarren, Yanys Agüero.

Durante la asamblea, las autoridades hicieron entrega de recursos al Poder Popular proveniente de los diferentes municipios de la entidad. El ministro Prado, oriundo del estado, expresó su satisfacción por el trabajo realizado. “Estamos felices de estar aquí, esta es mi tierra, yo soy Larense y hemos gestionado recursos para estas obras que ha realizado el poder popular y cuando lo hacemos para el estado Lara es con todo el amor del mundo”, afirmó. Prado también destacó la labor de los comuneros y mencionó la posibilidad de una futura visita del presidente Nicolás Maduro para evaluar el progreso de los proyectos financiados a través de las Consultas Populares.

Respuesta a Posibles Agresiones Externas

Al ser consultado sobre la preparación de las Comunas y Consejos Comunales ante una posible agresión de los Estados Unidos, el ministro Prado fue enfático en su respuesta.

“En las Comunas lo que no hay es miedo”, declaró. Prado reconoció al «enemigo muy poderoso» y aseguró que las comunas no caerán en guerras psicológicas. “No le subestimamos, pero no le tenemos miedo porque somos bolivarianos, porque siempre al frente de nuestro pueblo han habido grandes líderes”, añadió.

El ministro hizo un llamado a la unidad y a la preparación. “Nos han llamado a unirnos más y a prepararnos para entrar en una etapa definitiva de una revolución armada, queremos la paz, no queremos la guerra pero, no queremos agredir a alguien, pero tampoco vamos a permitir que nos vengan a faltar el respeto y agredirnos como lo han hecho con otros países”, concluyó.

Oriana Lorenzo/ Noticias Barquisimeto