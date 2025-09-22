«En Lara se instala el Consejo por la Soberanía y La Paz: ‘Pueblo venezolano, preparado para defender la Patria'»

Con una amplia convocatoria de representantes de diversos sectores de la sociedad, se instaló este domingo el Consejo Estadal por la Soberanía y La Paz en el estado Lara. El objetivo principal de la jornada fue la defensa de la nación frente a posibles amenazas externas.

El evento contó con la participación de líderes de las fuerzas militares y cuerpos de seguridad, así como de empresarios, cultores, campesinos, ambientalistas, científicos, universitarios, deportistas, estudiantes y dirigentes políticos, quienes se reunieron para consolidar una postura unificada.

«El 95% de los venezolanos quiere paz»

El acto fue presidido por el diputado Pedro Infante, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, quien subrayó la postura mayoritaria de la población venezolana frente a la posibilidad de una intervención extranjera. «El 95% de los venezolanos dice que no está de acuerdo con que aquí haya una invasión», afirmó Infante, aclarando que esta cifra no está ligada exclusivamente a una preferencia política, sino a un deseo de paz. «Ese mismo 95% dice ‘queremos paz'».

Al ser consultado sobre el rol de las armas en caso de una agresión por parte de Estados Unidos, Infante resaltó la preparación del país. Mencionó los recientes ejercicios militares como el Ejercicio Independencia 200 y Caribe Soberano, así como el alistamiento de la Milicia Bolivariana, a la que se han sumado millones de voluntarios.

«La milicia es el quinto componente especial de la FANB», recordó el diputado, enfatizando que estos preparativos buscan «garantizar la paz» a través de la máxima preparación del pueblo. «Eso no quiere decir que queramos la guerra, queremos la paz, pero máxima preparación de nuestro pueblo para garantizar la paz», concluyó.

La Unidad Nacional como respuesta

Por su parte, el gobernador del estado Lara, Luis Reyes Reyes, también se dirigió a los presentes, señalando la «nueva amenaza» que enfrenta la nación. Para contrarrestarla, el gobernador destacó una única respuesta: «la unidad nacional«.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto